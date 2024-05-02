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В Одинцово мужчина решил обменять старую обувь на новую

В Одинцово мужчина решил обменять старую обувь на новую

Автор:
02 мая 2024 10:58
Метки: Видео   вор   обман   обмен   обувь   одинцово   смекалка   хитрый   
1146
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1

Не то, чтобы акция какая-то проходила... а просто зашёл в магазин, выбрал себе обновку, снял с неё чип и ушёл. Свои старые ботинки мужчина убрал в коробку.

Источник:

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Метки: Видео   вор   обман   обмен   обувь   одинцово   смекалка   хитрый   
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10  комментариев
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36k
Fat Lynx Час назад
Вор обыкновенный.
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1k
kolobok263 16 секунд назад
а чё? так можно было?
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29
ArtKr 10 минут назад
Trade-IN
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11k
Zhora 14 минут назад
Чтобы так делать под камерами - это надо быть полным дебилом.
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4k
РАТНИК 14 минут назад
Из за жалких пару тысяч что стоят эти ботинки , будет нюхать пуки на зоне других зеков.
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189
Охинец Сахалинцев РАТНИК 12 минут назад
Не, навряд ли. Штраф, максимум год условно
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1k
Миша 23 минуты назад
Прикинь как материться будет, если бракованную обувь выхватил.
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3k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🐭 Полчаса назад
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2k
Лютый вам Бетховен Час назад
Когда не хватает денег на покупку...
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3548 постов (3377 в горячем)

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