В Одинцово мужчина решил обменять старую обувь на новую

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Не то, чтобы акция какая-то проходила... а просто зашёл в магазин, выбрал себе обновку, снял с неё чип и ушёл. Свои старые ботинки мужчина убрал в коробку.
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