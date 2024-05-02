Пьяный американец поплатился за нападение на бизона

Представители знаменитого заповедника заявили, что Кларенс, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошёл слишком близко к четвероногим обитателям парка. Его также обвинили в том, что он ударил бизона.

"21 апреля 2024 года 40-летний Кларенс Йодер из Айдахо-Фолс, штат Айдахо, подошёл к бизону слишком близко (на расстояние 25 ярдов) и был ранен им", - говорится в заявлении.