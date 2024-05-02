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Пьяный американец поплатился за нападение на бизона

Пьяный американец поплатился за нападение на бизона

Автор:
02 мая 2024 11:15
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Животное   Йеллоустонский национальный парк   США   бизон   заповедник   нападение   
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40-летний Кларенс Йодер приехал в Йеллоустонский национальный парк за новыми впечатлениями, а уехал с травмой и в наручниках. Житель Айдахо-Фолс напал на бизона и сам был атакован.

Представители знаменитого заповедника заявили, что Кларенс, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, подошёл слишком близко к четвероногим обитателям парка. Его также обвинили в том, что он ударил бизона.

"21 апреля 2024 года 40-летний Кларенс Йодер из Айдахо-Фолс, штат Айдахо, подошёл к бизону слишком близко (на расстояние 25 ярдов) и был ранен им", - говорится в заявлении.

"Рейнджеры получили сообщения о человеке, который преследовал стадо бизонов и ударил животное по конечности. Они обнаружили автомобиль подозреваемого и остановили его в городе Уэст-Йеллоустон, штат Монтана".

Получив травму ноги, Кларенс скрылся вместе с 37-летней Маккеной Басс, которая управляла автомобилем. Паре предъявили обвинения.

Кларенс был обвинён в нахождении под воздействием алкоголя в такой степени, которая может представлять для него опасность, в нарушении общественного порядка, приближении к диким животным и причинении им вреда, а МакКенна - в вождении в нетрезвом виде, нарушении правил дорожного движения.

Пара предстала перед судом 22 апреля, но свою вину не признала. Расследование инцидента всё ещё продолжается.

Подобные случаи не редкость для Йеллоустонского национального парка. В прошлом году бизон убил посетительницу из Аризоны. В 2022 году 34-летнему мужчине потребовалась медицинская помощь после того, как его атаковало грозное парнокопытное. Как сообщается, пострадавший и его семья подошли слишком близко к животному.

"Держитесь на расстоянии более 25 ярдов (23 м) от всех крупных животных - бизонов, лосей, толсторогов, оленей, лосей и койотов - и на расстоянии не менее 100 ярдов (91 м) от медведей и волков. Развернитесь и идите в другую сторону, чтобы избежать контакта", - напомнили работники заповедника.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Животное   Йеллоустонский национальный парк   США   бизон   заповедник   нападение   
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albedo 15 минут назад
Бродить среди диких животных - слабоумие и отвага (с)
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2920 постов (2747 в горячем)

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