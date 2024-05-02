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Мощный взрыв возле шахты в Индии попал на видео

Мощный взрыв возле шахты в Индии попал на видео

Автор:
02 мая 2024 08:58
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индия   в мире   взрыв   инцидент   склад   
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В окрестностях города Карияпатти (штат Тамилнад, Индия) произошёл взрыв на складе взрывчатых веществ, использующихся для добычи горной породы.

В результате взрыва погибли не менее трёх работников горнодобывающей компании. По данным, поступающим от индийских СМИ, в настоящее время на месте инцидента продолжаются аварийно-спасательные работы с участием нескольких пожарных расчётов.
Правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия. Велика вероятность, что число жертв увеличится.

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Метки: Видео   Индия   в мире   взрыв   инцидент   склад   
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2  комментария
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6k
Роман 53 минуты назад
как буд то ФАБом долбануло....
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182
ya da 22 минуты назад
Душевненько жахнуло
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3936 постов (3930 в горячем)

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