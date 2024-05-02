Мощный взрыв возле шахты в Индии попал на видео

1254
1
1
В окрестностях города Карияпатти (штат Тамилнад, Индия) произошёл взрыв на складе взрывчатых веществ, использующихся для добычи горной породы.
В результате взрыва погибли не менее трёх работников горнодобывающей компании. По данным, поступающим от индийских СМИ, в настоящее время на месте инцидента продолжаются аварийно-спасательные работы с участием нескольких пожарных расчётов.
Правоохранительные органы приступили к расследованию происшествия. Велика вероятность, что число жертв увеличится.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мощный взрыв произошел на заправочной станции в Кении
- Взрыв газового баллона в Бангладеш
- Взрыв воздушных шаров на празднике в Индии попал на видео
- Взрыв сушильной машины в прачечной
- Взрыв на химическом заводе в Китае
Новости партнёров
реклама