Мемы из соцсетей. Свежак за 10 мая

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Шашлык остался? Если нет, то придётся готовить ещё одну порцию. Лишний вес сам по себе не появится. Смекаете?!
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