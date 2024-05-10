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Мемы из соцсетей. Свежак за 10 мая

Мемы из соцсетей. Свежак за 10 мая

Автор:
10 мая 2024 16:08
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
2073
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Шашлык остался? Если нет, то придётся готовить ещё одну порцию. Лишний вес сам по себе не появится. Смекаете?!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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Александр Час назад
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sedoisever 9 минут назад
Если что, в Питере колоний и тюрем поболе, чем в Воркуте...
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JawaRocker Полчаса назад
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Alex 37 минут назад
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Александр Час назад
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Никифоридис
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