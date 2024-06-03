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Многие из нас любят в свободное время поиграть пару-тройку часов в какие-нибудь игры. Кому-то нравятся шутеры, кому-то стратегии, гонки и так далее. А как насчет того, чтобы почувствовать себя котом?
В сети появился VR-симулятор кота, живущего у бабушки. Делать нужно то, чем шкодливые питомцы обычно занимаются — играть с кошачьими игрушками, разбрасывать предметы, красть то, что плохо лежит и убегать от хозяина.
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