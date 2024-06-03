Белорусские пожарные порадовали детей

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В Беларуси пожарные решили развлечь детей в жаркий день. Огнеборцы устроили для ребятишек небольшую водную вечеринку в одном из дворов.
Вот оно счастье!
Главное, чтобы такая мысль не пришла в голову ассенизатору.
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