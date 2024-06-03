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Белорусские пожарные порадовали детей

Белорусские пожарные порадовали детей

Автор:
03 июня 2024 09:53
Сообщество : Жизнь в Беларуси
Метки: Беларусь   Белоруссия   Видео   дети   добро   пожарные   позитив   
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В Беларуси пожарные решили развлечь детей в жаркий день. Огнеборцы устроили для ребятишек небольшую водную вечеринку в одном из дворов.

Вот оно счастье!

Главное, чтобы такая мысль не пришла в голову ассенизатору.

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Метки: Беларусь   Белоруссия   Видео   дети   добро   пожарные   позитив   
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Алексей 51 минуту назад
Большой красный керхер приехал
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DuckTales 18 минут назад
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Forestdude
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  • 3717 постов (3629 в горячем)

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