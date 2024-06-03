Поезд проехал через горящий лес в Бурятии

В сети появилось видео, где поезд едет через лесной пожар. Предварительно, видео снято в Муйском районе, где горит около 30 тысяч гектаров леса.
В Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар. Момент пересечения охваченной огнем местности попал на видео.
Речь идет о возгорании в Муйском районе. Кадры сняты из кабины машиниста. На них видно, как поезд проходит через лес, который горит с обеих сторон от железной дороги. Обзор заслоняет сначала дым, а потом — пламя.
Площадь лесного пожара в российском регионе достигла 29,5 гектара. Помимо этого, в Муйском районе оказался разрушен мост. В конструкцию врезался грузовик, из-за чего движение на 319-м километре пришлось полностью перекрыть.
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