Поезд проехал через горящий лес в Бурятии

В Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар. Момент пересечения охваченной огнем местности попал на видео.

Речь идет о возгорании в Муйском районе. Кадры сняты из кабины машиниста. На них видно, как поезд проходит через лес, который горит с обеих сторон от железной дороги. Обзор заслоняет сначала дым, а потом — пламя.

Площадь лесного пожара в российском регионе достигла 29,5 гектара. Помимо этого, в Муйском районе оказался разрушен мост. В конструкцию врезался грузовик, из-за чего движение на 319-м километре пришлось полностью перекрыть.