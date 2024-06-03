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Поезд проехал через горящий лес в Бурятии

Поезд проехал через горящий лес в Бурятии

Автор:
03 июня 2024 08:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Бурятия   Видео   Россия   лес   поезд   пожар   
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В сети появилось видео, где поезд едет через лесной пожар. Предварительно, видео снято в Муйском районе, где горит около 30 тысяч гектаров леса.

В Бурятии поезд проехал сквозь лесной пожар. Момент пересечения охваченной огнем местности попал на видео.

Речь идет о возгорании в Муйском районе. Кадры сняты из кабины машиниста. На них видно, как поезд проходит через лес, который горит с обеих сторон от железной дороги. Обзор заслоняет сначала дым, а потом — пламя.

Площадь лесного пожара в российском регионе достигла 29,5 гектара. Помимо этого, в Муйском районе оказался разрушен мост. В конструкцию врезался грузовик, из-за чего движение на 319-м километре пришлось полностью перекрыть.

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Метки: Бурятия   Видео   Россия   лес   поезд   пожар   
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5  комментариев
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9k
Ysik 2 часа назад
Hell Train!
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Антон 16 минут назад
Апокалипсис анан сыгейн.
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11k
vasilykopkov 55 минут назад
Напомнило из "Неуловимых":
- Бурнаши мост подожгли...
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779
Шурман Час назад
Где то я такое видео уже видел когда пожары были в Сибири .
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358
ГТА Форевер 2 часа назад
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3689 в горячем)

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