Футболиста "Монако" дисквалифицировали за заклеенную эмблему ЛГБТ*

Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала поведение малийского игрока неприемлемым и пожаловалась в LFP. А дисциплинарная комиссия решила дисквалифицировать малийца на 4 матча, о чём сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).





Малийский игрок был куплен «Монако» за € 15 млн в августе 2022 года. В нынешнем сезоне Камара провёл за красно-белых 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.





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