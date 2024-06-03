Футболиста "Монако" дисквалифицировали за заклеенную эмблему ЛГБТ*

Полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил скотчем нанесённый на футболку призыв к борьбе с гомофобией и логотип турнира в радужных цветах.
19 мая перед матчем с «Нантом» Мохамед Камара отказался участвовать в фотосессии на фоне баннера в поддержку борьбы с гомофобией, а затем и вовсе заклеил на своей одежде белым скотчем всё ненужное.
В той самой игре он забил один из голов, однако не избежал разбора своего поведения.
Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала поведение малийского игрока неприемлемым и пожаловалась в LFP. А дисциплинарная комиссия решила дисквалифицировать малийца на 4 матча, о чём сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Малийский игрок был куплен «Монако» за € 15 млн в августе 2022 года. В нынешнем сезоне Камара провёл за красно-белых 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.
*движение признано в России экстремистским и запрещено
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"Любая идеология, не основанная на морали и разуме, однажды превратится в пепел. "
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Вся эта толерантная пропаганда со всякими движениями типа феминизма и радужноодержимыми со временем самоуничтожится, т.к. не имеет под собой здравомыслящей основы. По началу это подхватили, т.к. дело имел эффект новшества.
Ну, помните движения хиппи, панков, металлистов, рокеров? Сколько их было в своё время? Уйма! А много вы их сейчас видите? Они теперь как раритет.
Вот то же самое ожидает и этих полудурков.
Они не исчезнут совсем и вероятно их оригинальные убеждения мутируют в другие идеологии, но вот такого самодурства с жертвованием таланта в угоду бесполезных требований этих организаций, уж точно не будет.
Если выкидывать из системы каждого полезного члена общества только из-за его несогласия с капризами каких-то изнеженных и ранимых нетрадиционно-ориентированных, то в конце-концов эта система рухнет, т.к. вся оставшаяся масса гетерофобов просто не потянет требуемый объём работы, который выполняли те, кого они выкинули, т.к. побоятся ноготь сломать, макияж испортить или спа-процедуры пропустить.