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Футболиста "Монако" дисквалифицировали за заклеенную эмблему ЛГБТ*

Футболиста "Монако" дисквалифицировали за заклеенную эмблему ЛГБТ*

Автор:
03 июня 2024 10:39
Сообщество : Спорт
Метки: LFP   Монако   Мохамед Камара   Франция   борьба с гомофобией   дисквалификация   футбол   
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Полузащитник «Монако» Мохамед Камара заклеил скотчем нанесённый на футболку призыв к борьбе с гомофобией и логотип турнира в радужных цветах.

19 мая перед матчем с «Нантом» Мохамед Камара отказался участвовать в фотосессии на фоне баннера в поддержку борьбы с гомофобией, а затем и вовсе заклеил на своей одежде белым скотчем всё ненужное.


В той самой игре он забил один из голов, однако не избежал разбора своего поведения.


Министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера назвала поведение малийского игрока неприемлемым и пожаловалась в LFP. А дисциплинарная комиссия решила дисквалифицировать малийца на 4 матча, о чём сообщается на сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).


Малийский игрок был куплен «Монако» за € 15 млн в августе 2022 года. В нынешнем сезоне Камара провёл за красно-белых 20 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.


*движение признано в России экстремистским и запрещено

Источник:

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Метки: LFP   Монако   Мохамед Камара   Франция   борьба с гомофобией   дисквалификация   футбол   
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14  комментариев
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10k
Alex 56 минут назад
Куда BLM смотрит? Тут негра обижают
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923
cdzpm 6 минут назад
Нормальный мужик!
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1k
Ugo 6 минут назад
Я старовер. Предлагаю вернутся к борьбе с озоновыми дырами.
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11k
vasilykopkov 16 минут назад
Натравить БЛМ н ЛГБТ, смотреть на махач и наслаждаться...
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19k
GROMOZEKA Полчаса назад
Демократия, понимать надо
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2k
Сложные Щи Полчаса назад
Негр здорового человека
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3k
Звёздный странник 37 минут назад
Писал не раз и ещё раз напишу:
"Любая идеология, не основанная на морали и разуме, однажды превратится в пепел. "
=-=-=
Вся эта толерантная пропаганда со всякими движениями типа феминизма и радужноодержимыми со временем самоуничтожится, т.к. не имеет под собой здравомыслящей основы. По началу это подхватили, т.к. дело имел эффект новшества.
Ну, помните движения хиппи, панков, металлистов, рокеров? Сколько их было в своё время? Уйма! А много вы их сейчас видите? Они теперь как раритет.
Вот то же самое ожидает и этих полудурков.
Они не исчезнут совсем и вероятно их оригинальные убеждения мутируют в другие идеологии, но вот такого самодурства с жертвованием таланта в угоду бесполезных требований этих организаций, уж точно не будет.
Если выкидывать из системы каждого полезного члена общества только из-за его несогласия с капризами каких-то изнеженных и ранимых нетрадиционно-ориентированных, то в конце-концов эта система рухнет, т.к. вся оставшаяся масса гетерофобов просто не потянет требуемый объём работы, который выполняли те, кого они выкинули, т.к. побоятся ноготь сломать, макияж испортить или спа-процедуры пропустить.
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13k
Том Сойер 45 минут назад
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33k
Владимир Час назад
Это и есть та самая хвалёная свобода слова и мнений, ага. Не нравится педерастия - закрой хавало и радуйся, что она пока еще не обязательна для всех.
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8k
tamin Час назад
Перечень мужиков в футболе. 1. Перекличка закончилась
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4k
Наталья 2 часа назад
один храбрый
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2162 поста (2151 в горячем)

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