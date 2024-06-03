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Пёс вошёл в режим попрошайки

Пёс вошёл в режим попрошайки

Автор:
03 июня 2024 07:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   милота   собака   
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Домашние животные – мастера в части выпрашивания вкусняшек. Некоторые питомцы настолько хорошо преуспели в этом деле, что им практически невозможно отказать. Четвероногий герой видео входит в их число.

За долгие годы жизни рядом с людьми собаки и кошки ловко научились нами манипулировать. Особенно это касается еды. Наши питомцы умеют выпрашивать вкусняшки так, что им практически невозможно отказать. Для этого они включают режим попрошайки, как у песика из этого видео.

Чтобы получить угощение, собакен стал жалостливо смотреть на хозяйку и аккуратно поставил на нее лапки, а потом отказался убирать их, даже когда владелица сама попыталась это сделать. Взгляд песеля был безумно трогательным. Благодаря ему хвостатый хитрец в конце концов наверняка получил то, что хотел.

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Метки: Видео   Пёс   Реакция   животные   милота   собака   
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5  комментариев
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12k
hairov Час назад
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Отвратительный Мужик 21 минуту назад
Он шикарен. Я бы сдался секунды через 3
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1k
Ринат Фамутдинов 59 минут назад
На работе была Лизка-Подлизка(беспорода) и всегда с утра встречала метров за 500 от ворот гаража!!! Я ей всегда приносил еду и собачьи вкусности! Водилы мне сказали однажды, что Лизка со мной так одним общается. Работа была сутки через двое и Лизка была всё время была со мной!!! Вернейшая животинка!!!
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34k
Slonyash Час назад
Это на оскар тянет!
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5k
Горожанин 2 часа назад
А если это любовь?
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3733 поста (3689 в горячем)

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