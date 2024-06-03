Пёс вошёл в режим попрошайки

За долгие годы жизни рядом с людьми собаки и кошки ловко научились нами манипулировать. Особенно это касается еды. Наши питомцы умеют выпрашивать вкусняшки так, что им практически невозможно отказать. Для этого они включают режим попрошайки, как у песика из этого видео.

Чтобы получить угощение, собакен стал жалостливо смотреть на хозяйку и аккуратно поставил на нее лапки, а потом отказался убирать их, даже когда владелица сама попыталась это сделать. Взгляд песеля был безумно трогательным. Благодаря ему хвостатый хитрец в конце концов наверняка получил то, что хотел.