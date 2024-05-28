Рэпер случайно выстрелил в себя, записывая видео в ТикТок

1997
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17-летний рэпер Райло Ханчо выстрелил в себя, когда записывал ролик для социальных сетей. Трагический момент попал на видео.
Житель Саффолка (Вирджиния, США) скончался в результате трагической случайности, и сейчас все родственники скорбят о нём.
Начинающий рэпер записывал видео, где читал рэп и пританцовывал перед объективом. Вот только в руках у юноши был реквизит, который не назовёшь безопасным. Райло размахивал пистолетом, причём настоящим. В какой-то момент он произвёл неожиданный выстрел, ранив самого себя в голову. Парень скончался на месте.
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