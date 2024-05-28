Рэпер случайно выстрелил в себя, записывая видео в ТикТок

Житель Саффолка (Вирджиния, США) скончался в результате трагической случайности, и сейчас все родственники скорбят о нём.

Начинающий рэпер записывал видео, где читал рэп и пританцовывал перед объективом. Вот только в руках у юноши был реквизит, который не назовёшь безопасным. Райло размахивал пистолетом, причём настоящим. В какой-то момент он произвёл неожиданный выстрел, ранив самого себя в голову. Парень скончался на месте.