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Рэпер случайно выстрелил в себя, записывая видео в ТикТок

Рэпер случайно выстрелил в себя, записывая видео в ТикТок

Автор:
28 мая 2024 07:39
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   в мире   люди   происшествие   рэпер   
1997
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17-летний рэпер Райло Ханчо выстрелил в себя, когда записывал ролик для социальных сетей. Трагический момент попал на видео.

Житель Саффолка (Вирджиния, США) скончался в результате трагической случайности, и сейчас все родственники скорбят о нём.

Начинающий рэпер записывал видео, где читал рэп и пританцовывал перед объективом. Вот только в руках у юноши был реквизит, который не назовёшь безопасным. Райло размахивал пистолетом, причём настоящим. В какой-то момент он произвёл неожиданный выстрел, ранив самого себя в голову. Парень скончался на месте.

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Метки: Видео   США   в мире   люди   происшествие   рэпер   
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39  комментариев
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3k
Ультратрахуил 2 часа назад
Ни к чему не призываю, но надеюсь в рэпе и тик-токе это станет трендом!
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785
Глеб 13 минут назад
Естественный отбор
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12k
Graf_Dracula 16 минут назад
Дадаааан, номинант на премию Дарвина.
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3k
Игорь 17 минут назад
а трагедия-то в чем?
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60k
alertol Полчаса назад
Это ещё ничего, одна вебкамщица себе в п%%ду выстрелила... давно уже ссылку не найду наверное...
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8k
Евгений Д Полчаса назад
одним дебилом меньше.
прыгать с заряженным и боевым- это что то !!!
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98k
Доктор Джонс 41 минуту назад
Почему сразу - "Трагический момент"?
Да это:
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7k
мемфрид 46 минут назад
Нормально, чё. Это ж мечта репера- чтобы тебя подстрелили
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17k
jnkbxybr 47 минут назад
Все правильно сделал! Одобряем!
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7k
Dima 48 минут назад
Самоочищение планеты
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3k
Сергей 52 минуты назад
Ничего не случилось.
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482
sniperok 56 минут назад
работайте, братья!
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274
Владимир sniperok 55 минут назад
:D
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5k
Владимир 59 минут назад
Мертвая змея не шипит
Не щебечет дохлый щегол
Мертвый негр не идет играть в баскетбол
Только мертвый негр не идет играть в баскетбол…
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29k
Alex 59 минут назад
Это не трагический момент, похлопаем на бис.
Нигеры, рэперы, тик токеры и прочая по. Е. Бень в мусор
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4k
Тварь Час назад
Думал он выжил, но все обошлось.
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595
Кристофер Робин Час назад
Полюбому мозг не задет, подорожник приложит и обойдется как-нибудь.
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10k
Заводной апельсин Час назад
Видимо "хороший" рэпер, ибо только "хороший" рэпер заслуживает пули.
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19
Роман Спасский Час назад
Чем больше идиотов, тем меньше идиотов!
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50k
Прискорбный Скиталец Час назад
Так а трагичность в чем? Что всего один был?
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64k
Олег Час назад
Прелестно!
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8k
Харон ( Χάρων) Час назад
Вот приятно начинать день с хороших новостей.
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Dobriy drug
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 3294 поста (3230 в горячем)

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