Забавная реакция ребёнка на пиццу

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Малыш впервые попробовал пиццу и остался от блюда в полном восторге.
Помните ли вы как в первый раз попробовали пиццу? Наверняка это был один из лучших гастрономических опытов в вашей жизни. Ведь какому человеку пицца может не понравиться?
Вот и малыш из этого видео считает точно также. Он впервые попробовал пиццу и остался от нее в восторге. Что, впрочем, прекрасно видно по его очаровательному личику.
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