Забавная реакция ребёнка на пиццу

Помните ли вы как в первый раз попробовали пиццу? Наверняка это был один из лучших гастрономических опытов в вашей жизни. Ведь какому человеку пицца может не понравиться?

Вот и малыш из этого видео считает точно также. Он впервые попробовал пиццу и остался от нее в восторге. Что, впрочем, прекрасно видно по его очаровательному личику.