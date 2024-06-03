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Забавная реакция ребёнка на пиццу

Забавная реакция ребёнка на пиццу

Автор:
03 июня 2024 07:20
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   Прикол   Реакция   Юмор   дети   пицца   
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Малыш впервые попробовал пиццу и остался от блюда в полном восторге.

Помните ли вы как в первый раз попробовали пиццу? Наверняка это был один из лучших гастрономических опытов в вашей жизни. Ведь какому человеку пицца может не понравиться?

Вот и малыш из этого видео считает точно также. Он впервые попробовал пиццу и остался от нее в восторге. Что, впрочем, прекрасно видно по его очаровательному личику.

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Метки: Видео   Еда   Прикол   Реакция   Юмор   дети   пицца   
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3  комментария
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1k
Дмитрий 52 минуты назад
Да, в таком возрасте пицца самое то. Пивка бы еще налили.
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135
Борщик 47 минут назад
Когда впервые решил покормить ребенка хурмой...


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1k
Аркадий 55 минут назад
Прикольный малыш.
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3685 постов (3654 в горячем)

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