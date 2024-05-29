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Рабочие будни поварихи

Рабочие будни поварихи

Автор:
29 мая 2024 14:22
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Жизнь   в мире   интересно   кухня   люди   повар   работа   столовая   
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Повариха старой закалки запечатлела, как прошли несколько её рабочих и не только дней.

Женщину можно найти в сети по нику ogurskaia.

Внимание! В роликах присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Жизнь   в мире   интересно   кухня   люди   повар   работа   столовая   
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12  комментариев
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35k
Ego sum qui sum Час назад
все лучше роликов однообразных безмогллых инстраграмщиц
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13k
Марсианин Минуту назад
Грустная история про... про... ну пусть будет неудачница... Ей реально не в кайф жить? Кто ей виноват? Путин. А еще?
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5k
Макс 24 минуты назад
Вот таких поварих я и запомнил с детского сада, школы, лагерей. Йоб твою маковку, но вкусно, сытно и с душой.
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8k
Станислав Полчаса назад
Мммм запеканочка
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9k
Тяжолый Орк Полчаса назад
спонсор показа - ооо "жри чё дали"
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2k
Г. Бухарь-Заколдырский Полчаса назад
Позитивная тётенька)))
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45k
SinigamiRuuk 42 минуты назад
Отличный пингвинчик!
Ругается, прям тепло по душе!
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34k
Slonyash 47 минут назад
Ну а что! Отличный ролик получился!!!
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6k
Мотыль ВС 51 минуту назад
Мат тут не месту.
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332
ГТА Форевер Мотыль ВС 42 минуты назад
Святой Вы человек однако.
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Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 3992 поста (3986 в горячем)

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