Ведьма из Вудпламптона: сложное и болезненное завершение последнего британского процесса над ведьмами

Через уничтожение любых отклонений, ликвидации так называемой инаковости общество во все времена отчасти боролось с собственными страхами и комплексами. И тот, кому не посчастливилось оказаться по ту сторону, платил очень высокую цену.
В XVII веке люди были одержимы сказками о ведьмах и сверхъестественных существах и считали многих женщин злыми колдуньями. Во всём нехорошем, что происходило в обществе, часто винили этих женщин и демонизировали их за это.
Эти события были названы процессами над ведьмами. Они происходили по всей Европе и в других странах.
В то время как Салемские процессы в Штатах до сих пор очень известны, процессы над ведьмами на Британских островах менее известны, но они тоже были очень жестокими и мрачными.
На самом деле, в Британии судебные процессы над ведьмами происходили гораздо раньше, нежели в Салеме. Казни и акты ереси продолжались даже в XVI веке. Согласно британским законам, колдовство было объявлено вне закона Актом о колдовстве 1542 года. Закон об уничтожении ведьм был принят в 1563 году.
С ростом пуританства в Великобритании участились случаи убийства и унижения предполагаемых ведьм. Фактически к середине XVII века эти акты варварства по отношению к определённой части населения достигли своего пика.
Один из главных и самых ранних процессов, положивший начало этой буквальной охоте на ведьм, произошёл в конце XVI века и вошёл в историю как процесс над ведьмами в Северном Бервике.
Король Шотландии Яков VI направлялся в Данию, чтобы жениться на своей невесте, датской принцессе. Он и его юная супруга должны были вернуться после свадьбы в Шотландию, и по пути им пришлось остановиться на побережье Норвегии из-за шторма.
После того как буря прошла, поползли слухи, что она поднялась благодаря оккультным заклинаниям, наложенным на короля ведьмами. В Копенгагене был проведён судебный процесс, в результате которого две женщины были преданы суду и казнены как ведьмы. Копенгагенский процесс оказал сильное влияние на короля Якова VI, и он учредил трибунал, который искоренял колдовство в его собственном королевстве.
Под пытками многие обвиняемые признались, что занимались колдовством. Что заключили договор с дьяволом, а также использовали силы для изменения погоды и даже заговора с целью потопить королевский корабль.
На процесс в Северном Бервике король явился лично. Он выступал в роли обвинителя, чтобы предать ведьм смерти. Первые судебные процессы над ведьмами положили начало целому ряду судебных разбирательств, которые длились десятилетиями, с 1590 по 1662 год.
В результате этих процессов было убито до 1500 человек, обвинённых в колдовстве в Шотландии и по всей Британии. Несмотря на то, что столько людей, в основном женщин, было убито и сожжено на костре, считалось, что Яков был справедливым правителем, который, прежде чем вынести смертный приговор, полагался на реальные доказательства и улики.
Он даже отпустил многих обвиняемых, поскольку не было достаточно доказательств того, что они действительно занимались колдовством и магией.
Один из крупнейших процессов над ведьмами состоялся в Нортгемптоншире в 1612 году, где были осуждены пять мужчин и женщин. Он был очень важен, потому что показал изменение отношения англичан к ведьмам и первые изменения, которые привели к прекращению преследований. Однако самым ужасным было то, что случилось с последней ведьмой в Британии.
Последним зарегистрированным случаем смерти было дело ведьмы из Вудпламптона. Женщину звали Мэг Шелтон. Её захоронение находится в церкви Святой Анны в Престоне.
Надгробие представляет собой большой валун, а на табличке указано, что это могила ведьмы, и выбита дата захоронения – 1705 год. Мэг Шелтон обвиняли в том, что она обладала способностями к изменению формы и оккультными способностями.
На самом деле она принадлежала не к общине Вудпламптон, а к другому городу, Кэтфорту, что, вероятно, способствовало отрешению от соседей. Она воровала у местных фермеров, и это сделало несчастную известной и разыскиваемой преступницей.
Её смерть была особенно жестокой и произошла вне суда. Зажатая между бочкой и стеной, она была раздавлена до смерти, а затем погребена на территории церкви.
Однако это был не конец, а начало истории Вудпламптонской ведьмы. По слухам, она ожила в своей могиле и дважды выкапывала себя оттуда.
Наконец, чтобы ожившая ведьма не терроризировала местных жителей, её похоронили лицом вниз в полночь, поместив голову в маленькую шахту, а сверху на могилу положили большой валун, чтобы она не смогла выбраться в третий раз.
Однако некоторые люди верят, что Мэг смогла сбежать и до сих пор живёт в Вудпламптоне рядом с церковью. Говорят, что она прячется в близлежащих лесах и преследует потомков своих убийц по сей день.
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