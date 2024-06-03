Ведьма из Вудпламптона: сложное и болезненное завершение последнего британского процесса над ведьмами

В XVII веке люди были одержимы сказками о ведьмах и сверхъестественных существах и считали многих женщин злыми колдуньями. Во всём нехорошем, что происходило в обществе, часто винили этих женщин и демонизировали их за это.

Эти события были названы процессами над ведьмами. Они происходили по всей Европе и в других странах.

В то время как Салемские процессы в Штатах до сих пор очень известны, процессы над ведьмами на Британских островах менее известны, но они тоже были очень жестокими и мрачными.