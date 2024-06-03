Мужчина после пересадки лица показал, узнали ли его собственные собаки

К слову, первые несколько лет после аварии Джо прятался от мира в доме родителей, но однажды решил рискнуть и обратился за помощью к хирургу Эдуардо Родригесу, который согласился провести крайне сложную операцию и пересадил ему лицо 47-летнего неизвестного донора.

Джо регулярно делится своей невероятной историей в социальных сетях, но часто становится мишенью для ненавистников, как и Джессика, которую тролли называют золотоискательницей.

"По крайней мере, будьте более креативными! Мне и самому нравится шутить над этим, но мою девушку и маму подобные комментарии очень раздражают", — признается американец.

Сейчас ДиМео играет в гольф, сам поднимает гантели и штангу, а также полюбил бильярд и уже даже подумывает снова сесть за руль. Кроме того, он работает над собственной книгой, в которой подробно описывает все свершения и падения в своей жизни.