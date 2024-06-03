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Мужчина после пересадки лица показал, узнали ли его собственные собаки

Мужчина после пересадки лица показал, узнали ли его собственные собаки

Автор:
03 июня 2024 10:52
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Видео   Реакция   в мире   животные   люди   пересадка лица   собаки   фото   
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Первые несколько лет после аварии Джо ДиМео прятался от всего мира в доме родителей, но однажды решил рискнуть и обратился за помощью к пластическому хирургу.

24-летний Джо ДиМео из США в 2020 году перенес изнурительную 23-часовую операцию по пересадке лица и рук. Это произошло после того, как он попал в ужасное ДТП и получил ожоги третьей степени на 80% тела. Недавно мужчина рассказал своим подписчикам в TikTok, как на его новую внешность отреагировали собаки.

Несмотря на то, что сейчас у Джо совсем другое лицо и руки, его четвероногие компаньоны Бастер и Киркленд без проблем узнают хозяина.

"Бастер видел меня обгоревшим в результате аварии и уже после трансплантации. Когда мне сделали пересадку, родители привезли его в больницу. Он побежал прямо ко мне и остался рядом, хотя там было много посторонних людей", — рассказал ДиМео, держа на коленях домашних любимцев.

Огромной поддержкой для парня стала и 32-летняя возлюбленная Джессика Коби, которая узнала о его истории в школе медсестер, когда еще была студенткой. Сначала пара переписывалась в социальных сетях, а затем начала встречаться и жить вместе.


К слову, первые несколько лет после аварии Джо прятался от мира в доме родителей, но однажды решил рискнуть и обратился за помощью к хирургу Эдуардо Родригесу, который согласился провести крайне сложную операцию и пересадил ему лицо 47-летнего неизвестного донора.

Джо регулярно делится своей невероятной историей в социальных сетях, но часто становится мишенью для ненавистников, как и Джессика, которую тролли называют золотоискательницей.

"По крайней мере, будьте более креативными! Мне и самому нравится шутить над этим, но мою девушку и маму подобные комментарии очень раздражают", — признается американец.

Сейчас ДиМео играет в гольф, сам поднимает гантели и штангу, а также полюбил бильярд и уже даже подумывает снова сесть за руль. Кроме того, он работает над собственной книгой, в которой подробно описывает все свершения и падения в своей жизни.


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Метки: Видео   Реакция   в мире   животные   люди   пересадка лица   собаки   фото   
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4  комментария
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11k
Vacony Час назад
удивляюсь, как при таких повреждениях, остается зрение ...
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4k
Enigma Kuutar 4 минуты назад
А то, что по запаху узнали, не?
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35k
Ego sum qui sum 48 минут назад
ну на одной книге не стоит останавливаться, только трехтомник и экранизация
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7k
Отвратительный Мужик 52 минуты назад
Это всё стоит бешеных денег. Пластические хирурги видимо были мега профессионалы .
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1571 пост (1534 в горячем)

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