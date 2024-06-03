Мужчина после пересадки лица показал, узнали ли его собственные собаки

Первые несколько лет после аварии Джо ДиМео прятался от всего мира в доме родителей, но однажды решил рискнуть и обратился за помощью к пластическому хирургу.
24-летний Джо ДиМео из США в 2020 году перенес изнурительную 23-часовую операцию по пересадке лица и рук. Это произошло после того, как он попал в ужасное ДТП и получил ожоги третьей степени на 80% тела. Недавно мужчина рассказал своим подписчикам в TikTok, как на его новую внешность отреагировали собаки.
Несмотря на то, что сейчас у Джо совсем другое лицо и руки, его четвероногие компаньоны Бастер и Киркленд без проблем узнают хозяина.
"Бастер видел меня обгоревшим в результате аварии и уже после трансплантации. Когда мне сделали пересадку, родители привезли его в больницу. Он побежал прямо ко мне и остался рядом, хотя там было много посторонних людей", — рассказал ДиМео, держа на коленях домашних любимцев.
Огромной поддержкой для парня стала и 32-летняя возлюбленная Джессика Коби, которая узнала о его истории в школе медсестер, когда еще была студенткой. Сначала пара переписывалась в социальных сетях, а затем начала встречаться и жить вместе.
К слову, первые несколько лет после аварии Джо прятался от мира в доме родителей, но однажды решил рискнуть и обратился за помощью к хирургу Эдуардо Родригесу, который согласился провести крайне сложную операцию и пересадил ему лицо 47-летнего неизвестного донора.
Джо регулярно делится своей невероятной историей в социальных сетях, но часто становится мишенью для ненавистников, как и Джессика, которую тролли называют золотоискательницей.
"По крайней мере, будьте более креативными! Мне и самому нравится шутить над этим, но мою девушку и маму подобные комментарии очень раздражают", — признается американец.
Сейчас ДиМео играет в гольф, сам поднимает гантели и штангу, а также полюбил бильярд и уже даже подумывает снова сесть за руль. Кроме того, он работает над собственной книгой, в которой подробно описывает все свершения и падения в своей жизни.
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