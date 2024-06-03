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Целый посёлок напечатали на 3D-принтере в Татарстане

Целый посёлок напечатали на 3D-принтере в Татарстане

Автор:
03 июня 2024 09:25
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Татарстан   дома   жилье   напечатали на 3D-принтере   новости   поселок   
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Населённый пункт, созданный 3D-принтером, появился в Зеленодольском районе, в 30-ти км от Казани. Дома здесь строились по уникальной технологии: проект, разработанный архитектором, загружается в специальную программу, после чего роботизированный кран послойно наносит бетонную смесь.

Таким образом за 21 день дом можно напечатать полностью. Сооружения уже прошли испытания: по словам первых жильцов, летом в них прохладно, а зимой стены прекрасно сохраняют тепло.

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Метки: Видео   Татарстан   дома   жилье   напечатали на 3D-принтере   новости   поселок   
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20  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 57 минут назад
0,52 начинают печатать дом, возник вопрос, а стены полые чели? 0,53 стоит бабца и на серзных щщах втирает, что это уже напечатанный дом, справа видно пустое пространство где 500 мм в ширину. "по словам первых жильцов, летом в них прохладно, а зимой стены прекрасно сохраняют тепло." (с) и что там млять сохраняет тепло? такой дичи я еще не видел.
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9k
МБР Минуту назад
Вот только вопрос стоимости никак не решается.
Издержки на постройку дома, вообще никак не связаны со стоимостью материалов, и составляют лишь долю в общих затратах.
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8k
Marlboro 9 минут назад
А в чем смысл этой печати? Печатают только стены. Во всех проемах - "эй, мужики, поставьте опалубку / перемычки". Арматуру все равно мужик кладет. За эти деньги и время можно запросто сложить дом из блоков с нужной геометрией. Отделка все равно нужна. Перекрытие все равно отдельно ставить и там и там, его эта штука не забетонирует. Смотрю все дома в 1 этаж, значит выше строить технология не позволяет. Как пилот проект - почему бы и нет, а как массовое строительство - пока что - полная ерунда.
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40k
Андрей Иванов 14 минут назад
1. Бетон без армирования? Ню-ню
2. Высыхание бетона - месяц. 2 недели - ну сойдёт и так. Или это только "напыление" за 21 день?
3.Стоимость. Вообще и сравнительно с обычным "монолитом"
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60k
zloykoyot 16 минут назад
Интересно что будет с этими домами лет эдак через 10.
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1k
ralpharn 21 минуту назад
Ох и сколько там вопросов!
Например: 21 день до конца финишной отделки/под ключ? Или только коробка?
Армирование?
Зачем перегородки из кирпича?
Как делаются перемычки над окнами и дверями и когда?
Закладные под петли дверей?
Печатайте ли кабель каналы для проводки и труб?
Из чего и как делаются перекрытия?
Вентканалы?
Ремонтопригодность?
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256
Петр Петров 22 минуты назад
Ваши жильцы не первооткрыватели и деньги вам даватели!
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1k
basil pupkin Полчаса назад
Архитектору премию за оригинальность, имея такую возможность напечатать 4 стены :))
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7k
Отвратительный Мужик Час назад
Это всё конечно хорошо и красиво , хотелось бы узнать стоимость постройки такого домика 90-100 метров.
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327
Игорь Отвратительный Мужик 13 минут назад
Сами стены, наружние в данном случае, даже если и будут дешевле - вряд ли заметно. Но стены какой процент от стоимости - 20-30? Так что в итоге снижение стоимости хорошо если процентов на 5. Т.е. в пределах скидки по акции...
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Alorous
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