Целый посёлок напечатали на 3D-принтере в Татарстане

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Населённый пункт, созданный 3D-принтером, появился в Зеленодольском районе, в 30-ти км от Казани. Дома здесь строились по уникальной технологии: проект, разработанный архитектором, загружается в специальную программу, после чего роботизированный кран послойно наносит бетонную смесь.
Таким образом за 21 день дом можно напечатать полностью. Сооружения уже прошли испытания: по словам первых жильцов, летом в них прохладно, а зимой стены прекрасно сохраняют тепло.
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Издержки на постройку дома, вообще никак не связаны со стоимостью материалов, и составляют лишь долю в общих затратах.
2. Высыхание бетона - месяц. 2 недели - ну сойдёт и так. Или это только "напыление" за 21 день?
3.Стоимость. Вообще и сравнительно с обычным "монолитом"
Самому любопытно, как они себя покажут на отрезке 5-10 лет. А так, наверное, в деньгах не выгоднее газобетонных блоков будет.
Например: 21 день до конца финишной отделки/под ключ? Или только коробка?
Армирование?
Зачем перегородки из кирпича?
Как делаются перемычки над окнами и дверями и когда?
Закладные под петли дверей?
Печатайте ли кабель каналы для проводки и труб?
Из чего и как делаются перекрытия?
Вентканалы?
Ремонтопригодность?