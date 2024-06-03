Два самолета столкнулись на авиашоу в Португалии

По данным издания, зрители до ЧП «заметили нечто необычное в шуме» от одного из самолетов.

На опубликованных зрителями видеозаписях виден полет шести самолетов, во время которого один борт сначала летит ниже остальных пяти, затем взмывает вверх, задевает второй самолет и падает на землю, происходит взрыв. Второй борт медленно снижается, когда запись обрывается.

Из-за столкновения мероприятие, посвященное празднованию 72-летия ВВС Португалии, отменили.