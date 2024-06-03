Разбила новую Теслу и счастлива

Где-то в окрестностях Одессы женщина не справилась с управлением своей новенькой Теслы и расколотила её об попутный грузовик. После ДТП она была весьма радостной.

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Где-то в окрестностях Одессы женщина не справилась с управлением своей новенькой Теслы и расколотила её об попутный грузовик. После ДТП она была весьма радостной. 2024-06-03T10:33:31+03:00 Пропустить