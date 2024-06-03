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Разбила новую Теслу и счастлива

Разбила новую Теслу и счастлива

Автор:
03 июня 2024 10:33
Сообщество : Аварии
Метки: Tesla   Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   электромобиль   
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Где-то в окрестностях Одессы женщина не справилась с управлением своей новенькой Теслы и расколотила её об попутный грузовик. После ДТП она была весьма радостной.
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Метки: Tesla   Видео   ДТП   Женщина за рулём   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   грузовик   машина   электромобиль   
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15  комментариев
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12k
Дмитрий Час назад
Ничего страшного. Ещё насосёт.
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7k
Mixalych 10 минут назад
Проспится, настроение изменится
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640
Сеня 12 минут назад
На пожертвования европейцев еще купит
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5k
grigorenko vladislav 17 минут назад
Там табло так видоизменено, что хрен разберёшь - хохотает это существо или слезьми уливается.
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1k
TroyDaGood 37 минут назад
Как занятно выглядит плач в ботексном лице
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14k
The Joker 44 минуты назад
Чем больше денег интервенты, потратят на проституток, тем меньше они потратят на снаряды, а если учесть то, что хохлухи сплошь сифилисные и спидовые, то это вдвойне хорошо.
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1k
Дмитрий 45 минут назад
Хохлядь тупорылая.
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11k
vasilykopkov 46 минут назад
Понятно, чего радуется - во-первых, жива осталась.
Во-вторых машину явно "подарили", как и сиськи и уколы ботокса.
В-третьих, если у папика есть мозги, то там 100% должно быть КАСКО.
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Отвратительный Мужик 50 минут назад
Не насосала а подарили .
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9k
Александр Час назад
Скорее всего каско есть.
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9k
Андрей Час назад
Вроде зацепило не сильно, а разворотило просто в хлам. Она из бумаги и клея ПВА сделана что ли?
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4k
Алекс Лом 2 часа назад
Под Одессой , ну значит соска ТЦКашника , так что не страшно завтра новую купит на бабосики от ухилянтов от мясных штурмов.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1547 постов (1569 в горячем)

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