Разбила новую Теслу и счастлива

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Где-то в окрестностях Одессы женщина не справилась с управлением своей новенькой Теслы и расколотила её об попутный грузовик. После ДТП она была весьма радостной.
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Метки: Tesla Видео ДТП Женщина за рулём аварии авто авто аварии автомир автомобили грузовик машина электромобиль
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Во-вторых машину явно "подарили", как и сиськи и уколы ботокса.
В-третьих, если у папика есть мозги, то там 100% должно быть КАСКО.