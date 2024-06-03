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Водитель в последний момент успел покинуть падающий автомобиль

Водитель в последний момент успел покинуть падающий автомобиль

Автор:
03 июня 2024 09:08
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   в мире   водитель   инцидент   падение   повезло   
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Участник рискованной поездки по бездорожью запечатлел попытку спасти застрявший автомобиль. Мужчина успел покинуть автомобиль за мгновение до его падения.

Мужчинам не удалось вытолкнуть застрявшее где-то в горах транспортное средство и оно начало падать со склона. Владелец легковушки успел в последний момент выпрыгнуть из салона и тем самым спасти свою жизнь. Со слов автора видео, после падения транспортное средство получило серьёзные повреждения и восстановлению не подлежало.

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Метки: Видео   авто   в мире   водитель   инцидент   падение   повезло   
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