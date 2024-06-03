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Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал

Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал

Автор:
03 июня 2024 11:24
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   жесть   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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Видео пока не нашёл, есть только фотографии последствий, но всё же решился опубликовать, т.к. нужен резонанс, чтобы не замяли дело - лихачом на Мерседесе был шурин начальника 3-й оперативно-разыскной части полиции Главного управления МВД России по Северо–Кавказскому федеральному округу.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   жесть   машина   пешехода сбили   смертельное ДТП   
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6  комментариев
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11k
Vacony 39 минут назад
..даже шутить не хочется... 20 лет тюрьмы без возможности УДО и подобного.... как минимум... а по сути будет очередное дело спущенное на тормозах...ждем Быстрикина только ...
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286
Бывалый Трус Полчаса назад
Любопытно будет сравнить с делом Миши Ефремова. Вот и узнаем насколько наш суд - самый справедливый в мире.
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5k
kuchipachi Полчаса назад
ну почему не камаз или хотя бы столб ему не попались раньше людей?
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1k
Darki 40 минут назад
Читать страшно,не то что увидеть.Я очень надеюсь что чёрный любитель овец получит по максимуму(в моём понятии это пожизненное),но потом вспоминаю в какой стране живу и понимаю что буде 1-2 года поселения,и всё забылось.
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99k
Доктор Джонс 46 минут назад
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 1547 постов (1569 в горячем)

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