Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал

2 июня в 19 часов на улице Канукоева в Нальчике Mercedes-Benz при движении со стороны улицы Пирогова в направлении улицы Биттирова на пешеходном переходе сбил мужчину и двоих его детей. Все трое пешеходов скончались на месте.



Далее водитель продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107. 35-летний водитель Жигулей и пассажирка иномарки были доставлены в больницу. Водитель ВАЗа находится в тяжелом состоянии. 30-летний водитель Мерседеса не пострадал.



В соцсетях пишут, что в ДТП погибли заведующий детской городской поликлиники №1, его 12-летняя дочь и ее одноклассница.