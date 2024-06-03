Поубивал и покалечил людей, а сам не пострадал

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Видео пока не нашёл, есть только фотографии последствий, но всё же решился опубликовать, т.к. нужен резонанс, чтобы не замяли дело - лихачом на Мерседесе был шурин начальника 3-й оперативно-разыскной части полиции Главного управления МВД России по Северо–Кавказскому федеральному округу.
2 июня в 19 часов на улице Канукоева в Нальчике Mercedes-Benz при движении со стороны улицы Пирогова в направлении улицы Биттирова на пешеходном переходе сбил мужчину и двоих его детей. Все трое пешеходов скончались на месте.
Далее водитель продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107. 35-летний водитель Жигулей и пассажирка иномарки были доставлены в больницу. Водитель ВАЗа находится в тяжелом состоянии. 30-летний водитель Мерседеса не пострадал.
В соцсетях пишут, что в ДТП погибли заведующий детской городской поликлиники №1, его 12-летняя дочь и ее одноклассница.
Далее водитель продолжил движение и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2107. 35-летний водитель Жигулей и пассажирка иномарки были доставлены в больницу. Водитель ВАЗа находится в тяжелом состоянии. 30-летний водитель Мерседеса не пострадал.
В соцсетях пишут, что в ДТП погибли заведующий детской городской поликлиники №1, его 12-летняя дочь и ее одноклассница.
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