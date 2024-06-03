Собака быстро сообразила, как открыть барьер-калитку

Хозяйка собаки поняла, что запирать своего питомца бесполезно. Смышлёная собака довольно быстро разобралась в том, как действует защитный барьер для детей и животных и смогла открыть его.
Девушка установила в доме специальный барьер-калитку, чтобы её питомец не бродил бесконтрольно и не устраивал шалости. Но раз за разом хозяйка убеждалась, что животное каким-то образом исхитряется оказываться на воле. Девушка разместила неподалёку видеокамеру, чтобы понять, как такое получается.
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Разгадка оказалась проста — просто хозяйке попалась умная собака. Она довольно быстро разобралась в том, как действуют воротца и как они запираются. И чтобы отпереть их, достаточно было приложить небольшое усилие собственным носом. После чего можно было спокойно гулять там, где заблагорассудится. Что ж, хозяйке нужно придумывать что-то новое, а зрителям оставалось лишь посмеяться над выходкой сообразительного животного.
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