Собака быстро сообразила, как открыть барьер-калитку

Разгадка оказалась проста — просто хозяйке попалась умная собака. Она довольно быстро разобралась в том, как действуют воротца и как они запираются. И чтобы отпереть их, достаточно было приложить небольшое усилие собственным носом. После чего можно было спокойно гулять там, где заблагорассудится. Что ж, хозяйке нужно придумывать что-то новое, а зрителям оставалось лишь посмеяться над выходкой сообразительного животного.