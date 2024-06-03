FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Без кота и жизнь не та 2419 постов • 518 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Без кота и жизнь не та
У кота возникли проблемы с новым лотком

У кота возникли проблемы с новым лотком

Автор:
03 июня 2024 09:25
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   животные   кот   лоток   
1014
1
1

Коту купили новый лоток, однако его это не обрадовало. В какой-то момент у питомца и вовсе возникли проблемы с дверцей.

Мы очень любим покупать нашим пушистым друзьям различные аксессуары. Автоматические кормушки, фонтанчики для воды, интерактивные игрушки, лотки. Вот только не всегда такая забота нравится пушистикам, и герой этого ролика лишний раз это подтвердил.

Котейке купили новый лоток с дверцей, и в первый же день пушистик в нем застрял. Бедняга из-за пластмассовой преграды не мог выйти наружу и был вынужден бороться с выходом в не самой благоухающей для него обстановке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Без кота и жизнь не та"
Метки: Видео   Курьезы   Прикол   животные   кот   лоток   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Алексей Час назад
У моего Тиабалду подобная фигня,будет стоть перед приоткрытой дверью,смотреть в щелочку и истошно орать что бы ему открыли А мать его умеет даже закрытые на защелку двери открывать,не в мать пошел ой не в мать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3717 постов (3629 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

635072



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора
Чёрный, жёсткий, не для всех: свежая подборка экспериментального юмора
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
На мочевом поводке
На мочевом поводке
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бедолаги

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#новости#удивительно#полиция#факты#семья#интересно#Китай#криминал
#в мире#СССР#животные#находка#дети#США#убийство#кот#Москва#Жизнь
#люди#Россия#Юмор#кино#Прикол#Еда#конфликт#фильм#креатив#Реакция
Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Российские учёные нашли способ лечить рак мозга во сне Кот очень тоскует по своему другу Кот очень тоскует по своему другу Забавная реакция кота на беговую дорожку хозяина Забавная реакция кота на беговую дорожку хозяина Ваш кот сломался Ваш кот сломался Пернатый подстрекатель вмешался в конфликт двух котов Пернатый подстрекатель вмешался в конфликт двух котов Маленький охотник за пельмешками Маленький охотник за пельмешками

На что жалуетесь?

Вернуться