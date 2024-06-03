У кота возникли проблемы с новым лотком

Мы очень любим покупать нашим пушистым друзьям различные аксессуары. Автоматические кормушки, фонтанчики для воды, интерактивные игрушки, лотки. Вот только не всегда такая забота нравится пушистикам, и герой этого ролика лишний раз это подтвердил.

Котейке купили новый лоток с дверцей, и в первый же день пушистик в нем застрял. Бедняга из-за пластмассовой преграды не мог выйти наружу и был вынужден бороться с выходом в не самой благоухающей для него обстановке.