Игра в танки с максимальным погружением

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Пользователи сети собрали необычную игровую систему, чтобы сделать компьютерную игру более реалистичной.
Максимальное погружение.
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Толь заипёсси ведь... Долго не сможешь. И у врага огромное преимущество.