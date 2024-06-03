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Игра в танки с максимальным погружением

Игра в танки с максимальным погружением

Автор:
03 июня 2024 07:35
Сообщество : Игромир
Метки: Видео   Прикол   геймер   игра   развлечения   танки   
1275
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Пользователи сети собрали необычную игровую систему, чтобы сделать компьютерную игру более реалистичной.

Максимальное погружение.

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Метки: Видео   Прикол   геймер   игра   развлечения   танки   
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8  комментариев
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835
Алексей Куликов Час назад
На сколько я знаю, во время ВОВ уже был электропривод башни
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595
Александр Поляков 36 секунд назад
Дрянь подкрученная
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357
ГТА Форевер 6 минут назад
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131
Иван Сивиркин 8 минут назад
На инженерном чтоль учатся. Это ж надо все сконструировать умудриться. Если не учаться, то надо поступать
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10k
Заводной апельсин Полчаса назад
Какое погружение, это же аркада.
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8k
pinbalist 49 минут назад
А что происходит когда им БК подрывают?
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1k
Рома 53 минуты назад
Вот это не плохо , согласен.
Толь заипёсси ведь... Долго не сможешь. И у врага огромное преимущество.
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Fidel
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  • 3733 поста (3689 в горячем)

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