Трейлер фильма "Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца" (2023)

Саша — молодая вампирша с сильно развитой эмпатией. Внутренняя мораль и чувствительность мешают ей убивать людей ради пропитания. Однако когда разгневанные родители перекрывают поставки крови для Саши, жизнь девушки оказывается под угрозой. К счастью, вскоре она встречает Пола — депрессивного подростка с суицидальными наклонностями.
Пол согласен отдать свою жизнь, чтобы Саша выпила его кровь, но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее предсмертное желание.
Страна: Канада
Жанр: комедия, ужасы
Дата выхода в России: 11 апреля 2024
В ролях: Сара Монпети, Феликс-Антуан Бенар, Стив Лаплант, Софи Кадье, Патрик Ивон, Ноэми О'Фаррелл, Лилас-Роз Кантен, Арно Вашон, Мари Брассар, Мадлен Пелокен, Ариан Кастелланос, Серж Булиан, Пьер-Люк Лафонтэйн
Режиссер: Ариан Луи-Сез
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