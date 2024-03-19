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Трейлер фильма "Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца" (2023)

Трейлер фильма "Вампирша-гуманистка ищет отчаянного добровольца" (2023)

Автор:
19 марта 2024 15:37
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   комедии   Стив Лаплант   ужасы   Канада   Ариан Луи-Сез   Сара Монпети   Феликс-Антуан Бенар   Софи Кадье   Патрик Ивон   Ноэми О'Фаррелл   Лилас-Роз Кантен   Арно Вашон   Мари Брассар   Мадлен Пелокен   2023   Ариан Кастелланос   Серж Булиан   Пьер-Люк Лафонтэйн   
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Саша — молодая вампирша с сильно развитой эмпатией. Внутренняя мораль и чувствительность мешают ей убивать людей ради пропитания. Однако когда разгневанные родители перекрывают поставки крови для Саши, жизнь девушки оказывается под угрозой. К счастью, вскоре она встречает Пола — депрессивного подростка с суицидальными наклонностями.

Пол согласен отдать свою жизнь, чтобы Саша выпила его кровь, но сначала девушка должна помочь ему исполнить последнее предсмертное желание.

Страна: Канада

Жанр: комедия, ужасы

Дата выхода в России: 11 апреля 2024

В ролях: Сара Монпети, Феликс-Антуан Бенар, Стив Лаплант, Софи Кадье, Патрик Ивон, Ноэми О'Фаррелл, Лилас-Роз Кантен, Арно Вашон, Мари Брассар, Мадлен Пелокен, Ариан Кастелланос, Серж Булиан, Пьер-Люк Лафонтэйн

Режиссер: Ариан Луи-Сез

Источник:

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   фильм   комедии   Стив Лаплант   ужасы   Канада   Ариан Луи-Сез   Сара Монпети   Феликс-Антуан Бенар   Софи Кадье   Патрик Ивон   Ноэми О'Фаррелл   Лилас-Роз Кантен   Арно Вашон   Мари Брассар   Мадлен Пелокен   2023   Ариан Кастелланос   Серж Булиан   Пьер-Люк Лафонтэйн   
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