Трейлер фильма "Демоны дома Гарретов" (2023)

Нелегальная иммигрантка Джой перебивается подработками горничной и, не имея собственного жилья, втайне от работодателей в каждый дом приводит дочку Грейс — девочку активную и шаловливую. Однажды она устраивается в особняк Гарретов, где престарелый хозяин тяжело болен и не приходит в себя, а всем заправляет его племянница. Ночью Грейс выбирается похулиганить и, проследив за лунатящей хозяйкой, видит нечто пугающее.