FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 12589 постов • 1287 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма "Демоны дома Гарретов" (2023)

Трейлер фильма "Демоны дома Гарретов" (2023)

Автор:
28 февраля 2024 15:36
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   дэвид хейман   фильм   драмы   ужасы   Великобритания   2023   Пэрис Зарсилья   Макс Айгенманн   Джейден Боадилья   Лиэнн Бест   Оливер Веллингтон   Калеб Джонстон-Миллер   Софи Моррис-Шеппард   
855
1
1

Нелегальная иммигрантка Джой перебивается подработками горничной и, не имея собственного жилья, втайне от работодателей в каждый дом приводит дочку Грейс — девочку активную и шаловливую. Однажды она устраивается в особняк Гарретов, где престарелый хозяин тяжело болен и не приходит в себя, а всем заправляет его племянница. Ночью Грейс выбирается похулиганить и, проследив за лунатящей хозяйкой, видит нечто пугающее.

Джой не верит дочери, но всё же начинает подозревать, что в доме творится что-то неладное.

Страна: Великобритания

Жанр: драма, ужасы

Дата выхода в России: 14 марта 2024

В ролях: Макс Айгенманн, Джейден Боадилья, Лиэнн Бест, Дэвид Хейман, Оливер Веллингтон, Калеб Джонстон-Миллер, Софи Моррис-Шеппард

Режиссер: Пэрис Зарсилья

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   дэвид хейман   фильм   драмы   ужасы   Великобритания   2023   Пэрис Зарсилья   Макс Айгенманн   Джейден Боадилья   Лиэнн Бест   Оливер Веллингтон   Калеб Джонстон-Миллер   Софи Моррис-Шеппард   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Allmaster 2 часа назад
В современных фильмах, все самое интересное обычно умещается в трейлер.
А по факту, приходишь на фильм, а там нихрена ничего интересного, кроме того, что ты увидел в трейлере
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283480



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу "изнутри" - и нарвалась на проверку Минздрава
"Население лечится само": фельдшер скорой помощи из Приморья показала свою работу...
В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих
В Хабаровске троих этнобандитов отправили в колонию за нападение на прохожих
Набирающие популярность в сообществах
Полезные корабли «Полковник Чернышев» и «Надежда»⁠⁠
Полезные корабли «Полковник Чернышев» и «Надежда»⁠⁠
Упоротые Ответы mail.ru
Упоротые Ответы mail.ru
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Как бюджетно подготовить автомобиль к лету: готовый чек-лист
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 27 февраля

Лучшие демотиваторы
Челябинский торт

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#Прикол#интересное#история#ДТП#авто аварии#дети#милота#Китай
#животные#автомобили#в мире#позитив#факты#интересно#Автовсячина#фильм#собака#Разное
#Юмор#автомир#люди#забавно#аварии#кино#кот#инцидент#США#подборка

На что жалуетесь?

Вернуться