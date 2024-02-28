Трейлер фильма "Демоны дома Гарретов" (2023)

Нелегальная иммигрантка Джой перебивается подработками горничной и, не имея собственного жилья, втайне от работодателей в каждый дом приводит дочку Грейс — девочку активную и шаловливую. Однажды она устраивается в особняк Гарретов, где престарелый хозяин тяжело болен и не приходит в себя, а всем заправляет его племянница. Ночью Грейс выбирается похулиганить и, проследив за лунатящей хозяйкой, видит нечто пугающее.
Джой не верит дочери, но всё же начинает подозревать, что в доме творится что-то неладное.
Страна: Великобритания
Жанр: драма, ужасы
Дата выхода в России: 14 марта 2024
В ролях: Макс Айгенманн, Джейден Боадилья, Лиэнн Бест, Дэвид Хейман, Оливер Веллингтон, Калеб Джонстон-Миллер, Софи Моррис-Шеппард
Режиссер: Пэрис Зарсилья
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А по факту, приходишь на фильм, а там нихрена ничего интересного, кроме того, что ты увидел в трейлере