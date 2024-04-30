Пешеход стал героем футбольной телетрансляции

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В Чехии во время прямой трансляции футбольного матча мяч вылетел за пределы поля. Два проходивших мимо пешехода заметили его, подобрали и началась дилемма, забрать или вернуть?
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