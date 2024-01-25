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Трейлер фильма "Багровый рассвет" (2024)

Трейлер фильма "Багровый рассвет" (2024)

Автор:
25 января 2024 14:04
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Форрест Ботвелл   фильм   Эндрю Бэйрд   Алекс Петтифер   Олуэн Фуэре   Чайк Чан   Кристэл Ю   Уильям Гао   Курт Ягер   Ричард Петтифер   триллеры   Тамара Чэнел Уайт   Райли Чанг   ужасы   Гай Пирс   Великобритания   2024   
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Сара одна воспитывает двоих детей и пытается содержать большую ферму. Такая семья является легкой наживой, немудрено, что на ее земли позарилась местная банда головорезов. Но у женщины появляется загадочный защитник: он избегает солнечных лучей, обладает невероятными способностями и жаждет крови.

Страна: Великобритания, США

Жанр: триллер, ужасы

Дата выхода в России: 1 февраля 2024

В ролях: Гай Пирс, Алекс Петтифер, Олуэн Фуэре, Чайк Чан, Кристэл Ю, Уильям Гао, Курт Ягер, Ричард Петтифер, Форрест Ботвелл, Тамара Чэнел Уайт, Райли Чанг

Режиссер: Эндрю Бэйрд

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   США   Форрест Ботвелл   фильм   Эндрю Бэйрд   Алекс Петтифер   Олуэн Фуэре   Чайк Чан   Кристэл Ю   Уильям Гао   Курт Ягер   Ричард Петтифер   триллеры   Тамара Чэнел Уайт   Райли Чанг   ужасы   Гай Пирс   Великобритания   2024   
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