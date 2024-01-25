Трейлер фильма "Багровый рассвет" (2024)

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Сара одна воспитывает двоих детей и пытается содержать большую ферму. Такая семья является легкой наживой, немудрено, что на ее земли позарилась местная банда головорезов. Но у женщины появляется загадочный защитник: он избегает солнечных лучей, обладает невероятными способностями и жаждет крови.
Страна: Великобритания, США
Жанр: триллер, ужасы
Дата выхода в России: 1 февраля 2024
В ролях: Гай Пирс, Алекс Петтифер, Олуэн Фуэре, Чайк Чан, Кристэл Ю, Уильям Гао, Курт Ягер, Ричард Петтифер, Форрест Ботвелл, Тамара Чэнел Уайт, Райли Чанг
Режиссер: Эндрю Бэйрд
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