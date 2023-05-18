Трейлер фильма «Убийца Священный паук» (2022)

Семьянин Саид сам ставит перед собой религиозную миссию — очистить иранский город Мешхед от проституток. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что обществу до его крестового похода нет никакого дела.
Страна: Германия,Дания,Италия,Швеция,Франция,Иордания
Жанр: триллер, драма, криминал
Дата выхода в России: 11 мая 2023
В ролях: Зар Амир-Эбрахими, Мехди Баджестани, Араш Аштиани, Сина Парванех, Сара Фазилат, Форузан Джамшиднеджад, Месба Талеб, Элис Рахими, Фируз Агели, Нима Акбарпур, Ариан Назири, Маджид Эид, Сима Сейед, Фархад Фаги Хабиби, М. Али Назарян
Режиссер: Али Аббаси
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