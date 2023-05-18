FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11721 пост • 1228 подписчиков подписаться
Главная > Трейлеры > Сообщество Кино
Трейлер фильма «Убийца Священный паук» (2022)

Трейлер фильма «Убийца Священный паук» (2022)

Автор:
18 мая 2023 15:07
Сообщество : Кино
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   франция   фильм   драмы   иордания   али аббаси   Зар Амир-Эбрахими   Мехди Баджестани   Араш Аштиани   Сина Парванех   Сара Фазилат   триллеры   Форузан Джамшиднеджад   Месба Талеб   Элис Рахими   Фируз Агели   Нима Акбарпур   Ариан Назири   Маджид Эид   Сима Сейед   Фархад Фаги Хабиби   М. Али Назарян   Германия   дания   криминальный   Швеция   2022   
996
1
1

Семьянин Саид сам ставит перед собой религиозную миссию — очистить иранский город Мешхед от проституток. Но после нескольких убийств он обнаруживает, что обществу до его крестового похода нет никакого дела.

Страна: Германия,Дания,Италия,Швеция,Франция,Иордания

Жанр: триллер, драма, криминал

Дата выхода в России: 11 мая 2023

В ролях: Зар Амир-Эбрахими, Мехди Баджестани, Араш Аштиани, Сина Парванех, Сара Фазилат, Форузан Джамшиднеджад, Месба Талеб, Элис Рахими, Фируз Агели, Нима Акбарпур, Ариан Назири, Маджид Эид, Сима Сейед, Фархад Фаги Хабиби, М. Али Назарян

Режиссер: Али Аббаси

Оценка пользователей на сайте Кинопоиск: 7.0

Источник:

подписаться на сообщество "Кино"
Метки: в мире   видео   интересно   кино   люди   трейлер   Италия   франция   фильм   драмы   иордания   али аббаси   Зар Амир-Эбрахими   Мехди Баджестани   Араш Аштиани   Сина Парванех   Сара Фазилат   триллеры   Форузан Джамшиднеджад   Месба Талеб   Элис Рахими   Фируз Агели   Нима Акбарпур   Ариан Назири   Маджид Эид   Сима Сейед   Фархад Фаги Хабиби   М. Али Назарян   Германия   дания   криминальный   Швеция   2022   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Kinoman
Новинки кинопроката.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

283636



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень удивился
«Всё, что говорят на Западе о России - чушь собачья»: англичанин приехал к нам и очень...
Набирающие популярность в сообществах
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео)
Гуманоидный робот Tesla Bot заметно эволюционировал (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все знают этот звук

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#ДТП#аварии#подборка#кино#забавно#СССР#шоу бизнес
#Юмор#автомир#интересное#животные#США#история#позитив#знаменитости#фильм#красота
#автомобили#машина#люди#в мире#авто аварии#Автовсячина#факты#Китай#милота#истории людей

На что жалуетесь?

Вернуться