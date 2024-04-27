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17 фотографий, сделанных за мгновение до катастрофы

17 фотографий, сделанных за мгновение до катастрофы

Автор:
27 апреля 2024 13:10
Сообщество : Факты
Метки: за мгновение до   за секунду до   за секунду до катастрофы   за секунду до смерти   исторические фотографии   последние фото   
2054
18

Хотя мы часто видим последствия катастрофических событий, есть доля секунды нормальной жизни перед наступлением катастрофы. Иногда её даже удается запечатлеть на пленке.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: за мгновение до   за секунду до   за секунду до катастрофы   за секунду до смерти   исторические фотографии   последние фото   
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13  комментариев
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4k
Taf Taffus Час назад
Некислые такие мгновеньица, от нескольких часов до нескольких месяцев.
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21k
anpetrof 7 минут назад
Комментарий к фото
Таких придурков там хватает - за премией Дарвина...
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3k
веселый просто 21 минуту назад
Фотография сделанная за 7 лет до гибели
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193
Артём 24 минуты назад
"мгновения до катастрофы" = "23 дня до смерти никому не интересного старика"... Автор - Покемонка?
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714
Степан Матвеев Полчаса назад
Смерть англичанки, какая ж тут катастрофа? Благо для мира!
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316
Ли Харви Освальд Полчаса назад
Комментарий к фото
"Е.б.а.т.ь, полороид!"
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43k
Per aspĕra ad astra Полчаса назад
Это за маленькое время до...
А есть место на планете Земля, где катастрофа уже с 1991 года.
И только Россия пытается всё исправить.
Хотя эффект Даннинга-Крюгера на 404 неизлечим для некоторых.
Россия этих некоторых "вылечит", как горбатых могилой, в ходе СВО.
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15k
котегRUS 50 минут назад
Дианочку очень жалко...
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21k
Александр Час назад
Просто жуткая катастрофа от удара Уила Смита.
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28k
Влад Час назад
Комментарий к фото
Выглядит как будто уже 23 дня как умер.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1820 постов (1735 в горячем)

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