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Хотя мы часто видим последствия катастрофических событий, есть доля секунды нормальной жизни перед наступлением катастрофы. Иногда её даже удается запечатлеть на пленке.
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2. Японо-американская девочка, присягнувшая на верность флагу США перед тем, как ее и ее семью заключили в тюрьму (лагерь для интернированных)
5. Последняя фотография Роберта Оверакера на гидроцикле над Ниагарским водопадом — безбашенный трюк привел к смерти»
8. Кайл Карпентер до того, как был серьезно ранен во время службы в Афганистане. Он бросился на гранату, чтобы защитить друга от взрыва
10. Последняя фотография Брюса Ли, сделанная в июле 1973 года за несколько дней до его смерти
12. Фотография Джона Леннона, дающего автограф своему убийце за несколько часов до своей смерти
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А есть место на планете Земля, где катастрофа уже с 1991 года.
И только Россия пытается всё исправить.
Хотя эффект Даннинга-Крюгера на 404 неизлечим для некоторых.
Россия этих некоторых "вылечит", как горбатых могилой, в ходе СВО.