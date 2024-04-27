В Лас-Вегасе учитель избил ученика за расистскую реплику

Администрация школы, в которой произошла драка, сделала официальное заявление по поводу случившегося для родителей своих учеников:

«Уважаемые родители. Полиция расследует это дело. Как только у нас появится информация, мы обязательно сообщим об этом. Насилие в любой форме неприемлемо и противоречит фундаментальным принципам образования и уважения. Любая ссора между учителем и учеником тщательно расследуется, и принимаются соответствующие дисциплинарные меры».

Согласно судебным документам, Смиту предъявлено множество уголовных обвинений, включая побои, повлекшие тяжкие телесные повреждения, нападение на ученика школы на территории школы, угрозу причинить телесные повреждения ученику государственной школы и препятствование посещению школы.