В Лас-Вегасе учитель избил ученика за расистскую реплику

В Сети появилось видео инцидента, который произошел в средней школе на востоке Лас-Вегаса. Учитель подрался с учеником: тот назвал его ниггером. То есть словом на букву "н", как нынче принято говорить в США.
Инцидент произошел в четверг в кафетерии средней школы Вэлли на востоке Лас-Вегаса. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, 27-летний Ре'Квон Смит несколько раз бьёт ученика, который позволил себе расистское высказывание.
Смит, работающий учителем на подмену в школьном округе Кларк с ноября 2023 года, в момент перепалки находился в школе Valley High.
На видео с места событий видно, как обе стороны наносят друг другу удары, после чего ученик падает на землю.
Видеозаписи инцидента используются в качестве доказательств местной полицией, которая арестовала и ученика, и учителя.
Полиция подтвердила, что Смит будет исключен из резерва учителей-заместителей и больше не будет иметь права преподавать в округе. Его оппонент восстанавливается после драки в местной больнице.
Администрация школы, в которой произошла драка, сделала официальное заявление по поводу случившегося для родителей своих учеников:
«Уважаемые родители. Полиция расследует это дело. Как только у нас появится информация, мы обязательно сообщим об этом. Насилие в любой форме неприемлемо и противоречит фундаментальным принципам образования и уважения. Любая ссора между учителем и учеником тщательно расследуется, и принимаются соответствующие дисциплинарные меры».
Согласно судебным документам, Смиту предъявлено множество уголовных обвинений, включая побои, повлекшие тяжкие телесные повреждения, нападение на ученика школы на территории школы, угрозу причинить телесные повреждения ученику государственной школы и препятствование посещению школы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Может у парня испанские корни, а чёрный по испански - negro.
Короче, мамкин сынок.
БЛМ-щики наймут адвоката и отмажут.
Ещё наградят...
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