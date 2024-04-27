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В Лас-Вегасе учитель избил ученика за расистскую реплику

В Лас-Вегасе учитель избил ученика за расистскую реплику

Автор:
27 апреля 2024 12:44
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   Расизм в США   бытовой расизм   драка в школе   жизнь в сша   ну и ну   расизм   шокирующее видео   
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В Сети появилось видео инцидента, который произошел в средней школе на востоке Лас-Вегаса. Учитель подрался с учеником: тот назвал его ниггером. То есть словом на букву "н", как нынче принято говорить в США.


Инцидент произошел в четверг в кафетерии средней школы Вэлли на востоке Лас-Вегаса. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, 27-летний Ре'Квон Смит несколько раз бьёт ученика, который позволил себе расистское высказывание.



Смит, работающий учителем на подмену в школьном округе Кларк с ноября 2023 года, в момент перепалки находился в школе Valley High.


На видео с места событий видно, как обе стороны наносят друг другу удары, после чего ученик падает на землю.


Видеозаписи инцидента используются в качестве доказательств местной полицией, которая арестовала и ученика, и учителя.


Полиция подтвердила, что Смит будет исключен из резерва учителей-заместителей и больше не будет иметь права преподавать в округе. Его оппонент восстанавливается после драки в местной больнице.


Администрация школы, в которой произошла драка, сделала официальное заявление по поводу случившегося для родителей своих учеников:


«Уважаемые родители. Полиция расследует это дело. Как только у нас появится информация, мы обязательно сообщим об этом. Насилие в любой форме неприемлемо и противоречит фундаментальным принципам образования и уважения. Любая ссора между учителем и учеником тщательно расследуется, и принимаются соответствующие дисциплинарные меры».


Согласно судебным документам, Смиту предъявлено множество уголовных обвинений, включая побои, повлекшие тяжкие телесные повреждения, нападение на ученика школы на территории школы, угрозу причинить телесные повреждения ученику государственной школы и препятствование посещению школы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Расизм в США   бытовой расизм   драка в школе   жизнь в сша   ну и ну   расизм   шокирующее видео   
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34  комментария
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13k
Том Сойер 2 часа назад
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11k
Олегbl4 11 минут назад
Как они называют страну Нигер в новостях? N-word country?
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3k
Lena 14 минут назад
В конце этой истории все участники вместе с ведущими телевидения будут негру ботинки целовать стоя на коленях.
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1k
Huge Ackman 22 минуты назад
Что? Ученик падает на ЗЕМЛЮ? )))
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14k
gavrosh 22 минуты назад
Ссылка youtu.be
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145k
parallax Полчаса назад
Не понятно, на что уголёк обиделся. Ведь он чёрный и это факт.
Может у парня испанские корни, а чёрный по испански - negro.
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193
Артём Полчаса назад
Т.е. ниггер обиделся, что его назвали ниггером и из-за этого повёл себя как ниггер.
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15k
Иван Иваныч Полчаса назад
Кста, белый так нормально полез на ниггера, но выхватил в сопли и заныл, что его обидели.
Короче, мамкин сынок.
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21k
КВТИУ-80 Полчаса назад
"Учитель подрался с учеником: тот назвал его ниггером". И что? Это же правда! Гер (нем. Herr) обращение «господин» в немецком языке. Он же "ни доич". Ниггер он и есть ниггер! ...Расизм понятие относительное... А вааще, все они там американские КОЗЛЫ
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4k
РАТНИК Полчаса назад
Негры обижаются что их называют неграми . У них комплекс неполноценности.
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7k
alex 40 минут назад
убить негра
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14k
Denissg 44 минуты назад
А в чем пацан неправ?
Ссылка youtube.com
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88
Самуил Маршак 45 минут назад
Неужто ниггера накажут?
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26k
Сибиряк 56 минут назад
В Лас-Вегасе учитель избил ученика за расистскую репликуПосмотреть
В Лас-Вегасе учитель избил ученика за расистскую реплику
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9k
Alex Час назад
Теперь мелкий засранец подаст в суд и Ниггу посодют
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31k
AzuveR Час назад
А что не понравилось черножопой обезьяне ? Если он нигер от природы. Удивительно,что макаку уволили ,а не в очко целовали, как обычно делают в пиндосии.
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852
Рома Час назад
Полагаю по закону штата , ниггера поднявшего руку на ЧЕЛОВЕКА повесят .
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4k
Taf Taffus Час назад
Да этот ниггер проклятый расист! Он избил его только за то, что он белый!
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16k
Ёшкин кот Час назад
Что я думаю об этом? Думаю, что хорошая двоечка. Да и ученик ничего не видел - у него на голове, судя по видео, "туман войны". Но никого не жаль.
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17k
Kostick 2 часа назад
сцкнх, как же эти баклажаны утомили. есть негроиды, европеоиды, монголоиды.
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11k
Vacony 2 часа назад
"да что этот нигер себе позволяет.. ? " (с)
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1820 постов (1735 в горячем)

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