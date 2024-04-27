Детектив в юбке Мэри «Дэдшот»

Шенли стала одной из первых женщин, получивших звание детектива первого класса в полиции Нью-Йорка. Правда, карьера чуть не завершилась по её собственной глупости. В 1941 году Дэдшот отстранили от работы за стрельбу из табельного оружия во время попойки во внеслужебное время в баре на Джексон-Хайтс. Но вскоре Мэри восстановили в должности. Она продолжила работу. И даже выйдя на пенсию в 1957 году, продолжала ловить мелких воришек.