Детектив в юбке Мэри «Дэдшот»

Внешне эта дама с немного нелепой располагающей внешностью выглядит как добрая соседка или двоюродная тётушка, иногда приезжающая в гости поболтать и одарить подарками.
Но случай Мэри – исключение, доказывающее факт обманчивости внешности.
Мэри Шенли родилась в Ирландии в 1896 году. Переехав с семьёй в Штаты, она приняла неожиданное и смелое решение для того времени – поступила на службу в полицию Нью-Йорка.
Вместе с другими женщинами-полицейскими она стала работать в отряде агентов под прикрытием.
В первый год работы им поручили гадалок и экстрасенсов – профессии, которые в то время были незаконными. Считалось (и, надо сказать, небезосновательно), что они пользуются доверчивостью особенно уязвимых и доверчивых категорий, в частности, попавших в сложную ситуацию женщин.
Немного позднее ей поручили борьбу с карманниками. Мэри, обладающая удивительно располагающими внешними данными, ходила по универмагам, одетая как обычная покупательница, привлекая желающих поживиться содержимым чужих кошельков, сумок и карманов. Иногда в качестве дополнительной группы поддержки и живца она брала с собой племянницу.
В 1934 году полиция Нью-Йорка обязала своих женщин-офицеров носить револьверы. Несколько лет спустя Шенли вошла в историю, став первой женщиной в полиции Нью-Йорка, которая применила оружие при исполнении служебных обязанностей. Она сделала предупредительный выстрел в воздух, чтобы остановить убегавшего подозреваемого. С этого момента предупредительный выстрел станет её визитной карточкой.
Женщина превратилась в местную знаменитость, появляясь в криминальных сводках и таблоидах каждый раз, когда вызывала подозреваемого на допрос. В результате и получила меткое прозвище Мэри «Дэдшот» («Смертельный выстрел»).
Шенли стала одной из первых женщин, получивших звание детектива первого класса в полиции Нью-Йорка. Правда, карьера чуть не завершилась по её собственной глупости. В 1941 году Дэдшот отстранили от работы за стрельбу из табельного оружия во время попойки во внеслужебное время в баре на Джексон-Хайтс. Но вскоре Мэри восстановили в должности. Она продолжила работу. И даже выйдя на пенсию в 1957 году, продолжала ловить мелких воришек.
Источник:
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Эх, пиндоссия... Откуда вам знать, что такое настоящий карманник...