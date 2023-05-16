В России отменили прокат иранского триллера про убийцу проституток

Примечательно, что фильм убрали с проката спустя 5 дней после его выхода на российские экраны.
Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у иранского фильма «Убийца ''Священный паук''». Причины запрета в ведомстве не уточнили. Дистрибьютор фильма, компания «Экспонента Фильм» сообщила, что в письме от Минкульта говорится лишь о том, что в ленте содержатся материалы, распространение которых запрещено законодательством РФ.
Сюжет фильма основан на реальных событиях 2001 года. Религиозный фанатик Саид Ханаи решает очистить город Мешхед от проституток и устраивает за ними охоту. В жестоких убийствах пытается разобраться журналистка из Тегерана и начинает собственное расследование.
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Отмечается, что картина иранского режиссёра Али Аббаси была представлена в Каннах и даже попала в шорт-лист номинантов на премию "Оскар" за лучший иностранный фильм. В российский прокат фильм вышел 11 марта, успев за выходные собрать 1,49 млн рублей.
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