В России отменили прокат иранского триллера про убийцу проституток

Министерство культуры России отозвало прокатное удостоверение у иранского фильма «Убийца ''Священный паук''». Причины запрета в ведомстве не уточнили. Дистрибьютор фильма, компания «Экспонента Фильм» сообщила, что в письме от Минкульта говорится лишь о том, что в ленте содержатся материалы, распространение которых запрещено законодательством РФ.





Сюжет фильма основан на реальных событиях 2001 года. Религиозный фанатик Саид Ханаи решает очистить город Мешхед от проституток и устраивает за ними охоту. В жестоких убийствах пытается разобраться журналистка из Тегерана и начинает собственное расследование.