Кошка-химера купается в лучах своей славы

"Домино - настоящая дива. Но она очень игривая, активная и любопытная. А ещё - она крайне любит поесть. Я всегда слежу за тем, чтобы не оставлять еду на столе или на столешнице, когда никого нет рядом, потому что Домино любит воровать еду из тарелок, сковородок и кастрюль," - рассказывает хозяйка.