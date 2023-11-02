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Трейлер фильма "Лукавый" (2023)

Трейлер фильма "Лукавый" (2023)

Автор:
02 ноября 2023 12:57
Сообщество : Кино
Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Уилльям Брент Белл   фильм   ужасы   Таппенс Мидлтон   Мэтт Стокоу   Розалинд Марч   Энтон Саундерс   Джейн Вуд   Алекса Гудолл   Роберт Гудман   Люк Инесон   Эви Темплтон   Великобритания   2023   Ральф Айнесон   
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Натуральное хозяйство, дом, окруженный вековыми деревьями — подлинная мечта уставшей от столицы семьи. Здесь, в уютном городке, где все друг друга знают, они готовятся встретить овеянный легендами языческий праздник. В самый разгар торжества исчезает дочка — но кажется, никто не спешит ее искать. Где-то глубоко в чаще леса оживает черный храм. Днем и ночью там пылают костры, и под шепот верных адептов пробуждается он… Лукавый.

Страна: Великобритания

Жанр: ужасы

Дата выхода в России: 26 октября 2023

В ролях: Таппенс Мидлтон, Ральф Айнесон, Мэтт Стокоу, Розалинд Марч, Энтон Саундерс, Джейн Вуд, Алекса Гудолл, Роберт Гудман, Люк Инесон, Эви Темплтон

Режиссер: Уилльям Брент Белл

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Метки: Видео   в мире   интересно   кино   люди   трейлер   Уилльям Брент Белл   фильм   ужасы   Таппенс Мидлтон   Мэтт Стокоу   Розалинд Марч   Энтон Саундерс   Джейн Вуд   Алекса Гудолл   Роберт Гудман   Люк Инесон   Эви Темплтон   Великобритания   2023   Ральф Айнесон   
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