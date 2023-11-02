Трейлер фильма "Лукавый" (2023)

Натуральное хозяйство, дом, окруженный вековыми деревьями — подлинная мечта уставшей от столицы семьи. Здесь, в уютном городке, где все друг друга знают, они готовятся встретить овеянный легендами языческий праздник. В самый разгар торжества исчезает дочка — но кажется, никто не спешит ее искать. Где-то глубоко в чаще леса оживает черный храм. Днем и ночью там пылают костры, и под шепот верных адептов пробуждается он… Лукавый.