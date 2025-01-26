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Забота по-московски

Забота по-московски

Автор:
26 января 2025 12:33
Сообщество : Жить в России
Метки: Авто   Видео   забота   коммунальщики   матрас   машины   снег   уборка снега   
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Коммунальщики прячут под матрасами машины тех владельцев, кто не успел прочитать о сбросе снега с крыш.

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Метки: Авто   Видео   забота   коммунальщики   матрас   машины   снег   уборка снега   
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20  комментариев
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4k
ddp 7 часов назад
Начнем с того, что машины стоят на тротуаре и правильнее было бы их эвакуировать, а не заниматься всей этой ерундой.
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17k
Александр 2 часа назад
Сначала бросаешь кирпич.
Потом вызываешь любителей полосатых палочек.
Оформляешь.
Пока полосато-палочные [мат] не ушли - сбрасываешь снег и лёд с крыши.
??????
PROFIT!
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37k
Юр21 4 часа назад
Во первых та свинья что припарковалась на тротуаре вряд ли читает какие то объявления, во вторых это ведро не матрацами укрывать, а эвакуировать на штрафстоянку надо, ну или не начинать работать до тех пор пока не будут созданы условия для работы.
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−29
Александр Степанов 5 часов назад
В с помним америгу едут пожарные Спереди их камаз с ковшом если кто не правильно припарковался нахрен сносят чтоб пожарные добрались вовремя Если застрахую автомобиль выплаты если нет то и выплат нет так и борются чтоб все страховали имущество. Демократия )) по Штатам там просто В разных штатах свои правила и законны.
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1k
Заратустра 5 часов назад
Коммунальщикам в целом индифферентно на машины, но получать судебные иски о возмещении стоимости ущерба от граждан и страховых компаний им не хочется.
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16k
Alex 6 часов назад
Надо было сбросить лед прямо на них, раз эти мудаки читать не умеют
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575
ya da 7 часов назад
Гандон чуть ли не в подъезде запарковался, тут надо не такие меры принимать
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339
фарер 7 часов назад
Не от всех кусков льда помогут эти меры.
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681
Torvard 8 часов назад
Да в Москве и снега то нет
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5k
OLDer 8 часов назад
А старенькие лады и логаны они так же бережно укрывали?
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618
Hitriy Zhuk 8 часов назад
Если они не умеют читать - их проблемы.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2351 пост (2326 в горячем)

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