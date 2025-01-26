Забота по-московски

2124
1
1
Коммунальщики прячут под матрасами машины тех владельцев, кто не успел прочитать о сбросе снега с крыш.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Нижнем Новгороде коммунальщики подрались прямо на крыше
- Маленький помощник
- Знакомство слонёнка со снегом
- Коммунальщики "усердно" очищают детскую площадку от снега
- В Кургане рабочие не поделили лопату
Метки: Авто Видео забота коммунальщики матрас машины снег уборка снега
Новости партнёров
реклама
Потом вызываешь любителей полосатых палочек.
Оформляешь.
Пока полосато-палочные [мат] не ушли - сбрасываешь снег и лёд с крыши.
??????
PROFIT!
И вот такому мудаку без машины как ты, нужно обязательно пёрнуть в комментах.