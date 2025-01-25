Каменных дел мастер: на видео сняли процесс создания блюдца из обычного камня

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Мастер тщательно и с аккуратно работает над формированием неповторимого произведения искусства, обращая внимание зрителей на каждую деталь своей работы.
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Мастер, все пальцы на месте.
Так и прыжки видео иного вызывают вопросы - та ли это заготовка, из предыдущего отрезка?