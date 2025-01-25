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Каменных дел мастер: на видео сняли процесс создания блюдца из обычного камня

Каменных дел мастер: на видео сняли процесс создания блюдца из обычного камня

Автор:
25 января 2025 10:24
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Видео   блюдце   интересно   камень   мастер   своими руками   
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Мастер тщательно и с аккуратно работает над формированием неповторимого произведения искусства, обращая внимание зрителей на каждую деталь своей работы.

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Метки: Видео   блюдце   интересно   камень   мастер   своими руками   
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15  комментариев
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2k
svatoy_ejiik 3 часа назад
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4k
cnob7 13 минут назад
вот и ответили на вопрос по Египетским пирамидам
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1k
alex 55 минут назад
надо признать - у мужика действительно руки золотые
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2k
ant-laz11 Час назад
я бы купил
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 2 часа назад
Ээээ да так любой сможет, через 10 лет в подмастерьях....))))
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8k
PARTY_zan 2 часа назад
"Я беру камень и отсекаю всё лишнее." (С)
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3k
Deniss 2 часа назад
А сервиз на 12 персон смогёт ?
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18k
Алексей 3 часа назад
ах вот оно что.....
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43k
Алексей 3 часа назад
пахнет [мат]е ж ом)
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1k
Олег Квирулянт 3 часа назад
Выгялдит так словно белая тарелка заляпана серым. И он просто очищает тарелку.
Так и прыжки видео иного вызывают вопросы - та ли это заготовка, из предыдущего отрезка?
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16k
Alex 4 часа назад
Круто!
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46k
АнтонПолднев 4 часа назад
Впечатляет. Интересно, что за материал. Уж больно податливый.
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Terracotka
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1674 поста (1657 в горячем)

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