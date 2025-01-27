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Лётчик на "Лисяне" чуть не погубил людей

Лётчик на "Лисяне" чуть не погубил людей

Автор:
27 января 2025 14:44
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Беларусь   Видео   ДТП   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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41-летний водитель электромобиля "Лисян" при перестроении с крайней левой в крайнюю правую полосу, не учёл скорость движения и дистанцию, и совершил столкновение с автомобилем "Ситроен" под управлением 34-летнего водителя. В результате автоаварии пассажиры "Ситроена" - 33-летняя женщина и 5-летняя девочка. С травмами их доставили в больницу.

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Метки: Авто   Беларусь   Видео   ДТП   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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8  комментариев
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6k
Stas 8 часов назад
мощнецки так диарея прихватила, видимо!!! Судя по всему, еще умудрилась и в мозг г..вна налить...
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11k
Chukcha_pisatel 48 минут назад
Он передаст...
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4k
ddp 2 часа назад
А не Шамаич ли за рулём Лисяна?!
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1k
Котец Гнездовий 3 часа назад
Температура воздуха +5 примерно, летняя резина как пластмасса. Дороги усыпаны солью, держака нет. Вес агрегата 2,5 тонны. У дураков на Минских дорогах прям сезон.
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31k
Matrosskin 4 часа назад
Жаль что вместо Ситро не стоял Камаз со снятым "причалом дурака". Глядишь - одним длбйобом на дороге стало бы меньше.
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1k
Кристофер Робин 6 часов назад
Ну вот и дожили, раньше что бы усилить (отягодить) ответственность, писали: беспечный водидель (лексуса/мерседеса/бмв) совершил наезд.... А теперь водитель лисянд... )))
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9k
Ysik 7 часов назад
Судя по видео, ИИ в машине попытался сделать все возможное, чтобы остановиться (видно по включению фонарей) и не влететь в ситроен, но тупость водителя была сильнее. Меня лисян как-то тормознул при движении задним ходом, когда из-за газели вылетела машина, которую я физически никак не мог увидеть. А тут такое.
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 2400 постов (2425 в горячем)

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