Лётчик на "Лисяне" чуть не погубил людей

41-летний водитель электромобиля "Лисян" при перестроении с крайней левой в крайнюю правую полосу, не учёл скорость движения и дистанцию, и совершил столкновение с автомобилем "Ситроен" под управлением 34-летнего водителя. В результате автоаварии пассажиры "Ситроена" - 33-летняя женщина и 5-летняя девочка. С травмами их доставили в больницу.

0 Ребёнок на момент ДТП находился в детском автокресле, благодаря чему удалось избежать серъезных травм. Водители не пострадали. Также известно, что на автомобиле Lixiang установлены летние шины. По факту ДТП проводится проверка.

41-летний водитель электромобиля "Лисян" при перестроении с крайней левой в крайнюю правую полосу, не учёл скорость движения и дистанцию, и совершил столкновение с автомобилем "Ситроен" под управлением 34-летнего водителя. В результате автоаварии пассажиры "Ситроена" - 33-летняя женщина и 5-летняя девочка. С травмами их доставили в больницу. 2025-01-27T14:44:00+03:00 Пропустить

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