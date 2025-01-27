Лётчик на "Лисяне" чуть не погубил людей

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41-летний водитель электромобиля "Лисян" при перестроении с крайней левой в крайнюю правую полосу, не учёл скорость движения и дистанцию, и совершил столкновение с автомобилем "Ситроен" под управлением 34-летнего водителя. В результате автоаварии пассажиры "Ситроена" - 33-летняя женщина и 5-летняя девочка. С травмами их доставили в больницу.
Ребёнок на момент ДТП находился в детском автокресле, благодаря чему удалось избежать серъезных травм. Водители не пострадали. Также известно, что на автомобиле Lixiang установлены летние шины. По факту ДТП проводится проверка.
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