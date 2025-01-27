Пьяный таксист устроил побоище на парковке жилого дома

888
1
2
В петербургском Купчино пьяный таксист повредил 8 припаркованных автомобилей во дворе дома. Хозяева машин пытались вразумить неадеквата и встали у него на пути, чтобы задержать, но в итоге чуть не погибли. Таксисту удалось скрыться с места аварии.
Ссылки по теме:
- После ДТП автомобиль свалился в воду
- Последняя поездка для этой BMW и её 19-летней пассажирки
- "Была длинная чёрная полоса"
- Поездка на тот свет
- Бензовоз перевернулся и разлил всё топливо на дорогу в Приморье
Метки: Авто Видео ДТП Санкт-Петербург Такси аварии авто аварии автомир автомобили машина пьянь скрылся с места ДТП
Новости партнёров
реклама
P.S. Вся надежда на биометрию с лета.
То есть толпой не смогли(побоялись ответственности или просто соевые?) вломить ему?