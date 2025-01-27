Пьяный таксист устроил побоище на парковке жилого дома

В петербургском Купчино пьяный таксист повредил 8 припаркованных автомобилей во дворе дома. Хозяева машин пытались вразумить неадеквата и встали у него на пути, чтобы задержать, но в итоге чуть не погибли. Таксисту удалось скрыться с места аварии.

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В петербургском Купчино пьяный таксист повредил 8 припаркованных автомобилей во дворе дома. Хозяева машин пытались вразумить неадеквата и встали у него на пути, чтобы задержать, но в итоге чуть не погибли. Таксисту удалось скрыться с места аварии. 2025-01-27T13:02:00+03:00 Пропустить