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Пьяный таксист устроил побоище на парковке жилого дома

Пьяный таксист устроил побоище на парковке жилого дома

Автор:
27 января 2025 13:02
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Видео   ДТП   Санкт-Петербург   Такси   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   скрылся с места ДТП   
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В петербургском Купчино пьяный таксист повредил 8 припаркованных автомобилей во дворе дома. Хозяева машин пытались вразумить неадеквата и встали у него на пути, чтобы задержать, но в итоге чуть не погибли. Таксисту удалось скрыться с места аварии.
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Метки: Авто   Видео   ДТП   Санкт-Петербург   Такси   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   скрылся с места ДТП   
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3  комментария
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10k
Vadim Smirnov Час назад
Через 1 день бросит своё ведро, через 2 уедет в свой ---стан, через 3 поменяет букву в паспорте, через 4 вернётся назад, через 5 получит кредит от диаспоры, через 6 будет снова таксовать. Всего неделя - и все завертится вновь. И ничего ему не будет.
P.S. Вся надежда на биометрию с лета.
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dog-1959 23 минуты назад
Чурка водки отведал
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625
Hitriy Zhuk 53 минуты назад
>Хозяева машин пытались вразумить неадеквата и встали у него на пути, чтобы задержать, но в итоге чуть не погибли

То есть толпой не смогли(побоялись ответственности или просто соевые?) вломить ему?
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Дальнобой
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