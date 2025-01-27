Педагог отхлестала школьника по лицу и попала под проверку Следкома

Говорят, после «воспитательного процесса» весь класс стал как шёлковый. Однако у преподавателя, судя по видео, могут быть большие проблемы.
В Кабардино-Балкарии учительница избила школьника, который мешал ей проводить урок в соседнем кабинете. Отмечается, что инцидент произошёл ещё 13 января в школе школы №3 в Нарткале, однако видео с инцидентом в соцсетях опубликовали только сейчас. На видеозаписи, которой сразу же заинтересовались в Следственном комитете, видно, как педагог толкает мальчика, а затем бьет по плечу, лицу и голове.
Как с иронией отмечают некоторые СМИ, продемонстрированный воспитательный процесс подействовал на учеников положительным образом и в классе стало тише. Однако спустя несколько дней в школу пришли родители пострадавшего школьника и преподавательницу отстранили от работы на время служебной проверки. Теперь же, когда ролик увидели в СК, дела у учительницы резко ухудшились.
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В Следкоме сообщили, что пока изучают появившуюся видеозапись, а также опрашивают как родителей пострадавшего школьника, так и педагога с учеником. По итогам проверки там пообещали «дать надлежащую правовую оценку и принять процессуальное решение».
«Следователем изучается видеозапись, будут опрошены педагог и руководство образовательного учреждения, учащийся и его родители, очевидцы событий, а также выполнен комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — отметили в ведомстве.
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Родители думаю "рады" будут , увидеть поведение своих выб... Отпрысков... Перед тем как осуждать учителей .
Чтобы научились свое дитяти пороть.
Даже статья 5.35 КоАП РФ на родителей, ненадлежащее исполнение родительский обязанностей, дает максимум 500 рублей штрафа... Что ни как не поможет учителям...
Родителей на учет, личинку в спецшколу... вот тогда и будет хорошо
(Мечты) : -И будут приняты меры к родителям о недостаточности воспитания детей.