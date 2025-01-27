Педагог отхлестала школьника по лицу и попала под проверку Следкома

В Кабардино-Балкарии учительница избила школьника, который мешал ей проводить урок в соседнем кабинете. Отмечается, что инцидент произошёл ещё 13 января в школе школы №3 в Нарткале, однако видео с инцидентом в соцсетях опубликовали только сейчас. На видеозаписи, которой сразу же заинтересовались в Следственном комитете, видно, как педагог толкает мальчика, а затем бьет по плечу, лицу и голове.

Как с иронией отмечают некоторые СМИ, продемонстрированный воспитательный процесс подействовал на учеников положительным образом и в классе стало тише. Однако спустя несколько дней в школу пришли родители пострадавшего школьника и преподавательницу отстранили от работы на время служебной проверки. Теперь же, когда ролик увидели в СК, дела у учительницы резко ухудшились.