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Педагог отхлестала школьника по лицу и попала под проверку Следкома

Педагог отхлестала школьника по лицу и попала под проверку Следкома

Автор:
27 января 2025 18:35
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   КБР   СК   конфликт   проверка   учитель   школа   
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Говорят, после «воспитательного процесса» весь класс стал как шёлковый. Однако у преподавателя, судя по видео, могут быть большие проблемы.

В Кабардино-Балкарии учительница избила школьника, который мешал ей проводить урок в соседнем кабинете. Отмечается, что инцидент произошёл ещё 13 января в школе школы №3 в Нарткале, однако видео с инцидентом в соцсетях опубликовали только сейчас. На видеозаписи, которой сразу же заинтересовались в Следственном комитете, видно, как педагог толкает мальчика, а затем бьет по плечу, лицу и голове.



Как с иронией отмечают некоторые СМИ, продемонстрированный воспитательный процесс подействовал на учеников положительным образом и в классе стало тише. Однако спустя несколько дней в школу пришли родители пострадавшего школьника и преподавательницу отстранили от работы на время служебной проверки. Теперь же, когда ролик увидели в СК, дела у учительницы резко ухудшились.

В Следкоме сообщили, что пока изучают появившуюся видеозапись, а также опрашивают как родителей пострадавшего школьника, так и педагога с учеником. По итогам проверки там пообещали «дать надлежащую правовую оценку и принять процессуальное решение».


«Следователем изучается видеозапись, будут опрошены педагог и руководство образовательного учреждения, учащийся и его родители, очевидцы событий, а также выполнен комплекс иных проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — отметили в ведомстве.


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Метки: Видео   КБР   СК   конфликт   проверка   учитель   школа   
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21  комментарий
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2k
svarog19692007 4 часа назад
Камеры в классах , и проблем будет меньше .
Родители думаю "рады" будут , увидеть поведение своих выб... Отпрысков... Перед тем как осуждать учителей .
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22k
anpetrof 23 минуты назад
Давно пора снова ввести. На некоторых очень положительно повлияет!
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2k
Ганс 24 минуты назад
Если б я придя из школы сказал маме,что мол, мне училка подзатыльник дала,то получил бы ещё два !
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12k
Роман 39 минут назад
Прокуратуре заняться больше нечем ...
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8k
Обыватель Час назад
словосочетание "пострадавший школьник" в данном контексте выглядит неуместно и вводит читателя в заблуждение.
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156
1 2 Час назад
Системы видеонаблюдения в каждую школу, в каждый класс. Всей душой сочувствую нынешним учителям, с какими выродками им приходится работать и под каким прессом со стороны наплодившихся различных околонадзорноморальнополовых органов они находятся. А различного рода провокации со стороны мозголишенных ублюдков? Пора бы в школе и розги узаконить ибо по другому, видимо, никак. И возродить институт спецшкол.
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1k
Flint 2 часа назад
Родители пришли после того, как их чадо получил песдюля который сами родители прописать были не в силах. Если родители не могут воспитать - жизнь воспитает. Будет получать писдюля от учителей, на улице от сверстников - и чем дальше тем жёстче.
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30k
Alex 2 часа назад
А надо было ногами по епалу 3,14здить
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46k
albedo 3 часа назад
Логично было ы учительницу поощрить, а родителей выпороть.
Чтобы научились свое дитяти пороть.
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391
Эл 3 часа назад
Опять 25... снова учитель крайний... а то что малолетний заморыш ее достал ни как не учитывается...
Даже статья 5.35 КоАП РФ на родителей, ненадлежащее исполнение родительский обязанностей, дает максимум 500 рублей штрафа... Что ни как не поможет учителям...
Родителей на учет, личинку в спецшколу... вот тогда и будет хорошо
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70k
Мойша 3 часа назад
""В Следкоме сообщили, что пока изучают появившуюся видеозапись, а также опрашивают как родителей пострадавшего школьника, так и педагога с учеником.""
(Мечты) : -И будут приняты меры к родителям о недостаточности воспитания детей.
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479
Trueman 3 часа назад
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26k
Тигран Саркисян 4 часа назад
Как там говорится яблоко от яблони , ну если родаки такие упыри что ожидать от этой кончи майонезной.
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8k
Василий Афиногенов 4 часа назад
Ссылка vk.com
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7k
hhwost 4 часа назад
родители не могут воспитать своего говнюка, а виновата учительница
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2951 пост (2955 в горячем)
Лесник
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