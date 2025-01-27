Россия заняла 15 место среди стран Европы по доступности бензина

Аналитики агентства составляют рейтинг, исходя из средней стоимости топлива в стране и средней зарплаты. Согласно этим параметрам, в Люксембурге, где относительно недорогой бензин сочетается с достаточно высокими доходами, на месячную зарплату можно приобрести 2731,4 литра топлива. Более двух тысяч литров бензина могут себе позволить также жители Великобритании, Австрии и Ирландии.



Показатель России — 1242,6 литра АИ-95. Наша страна находится в рейтинге на одну позицию ниже Испании, но строчкой выше Казахстана, который аналитики также относят к странам Европы. Замыкает рейтинг из 32 регионов Молдавия, где на месячную зарплату можно купить немногим более 520 литров бензина. Также в аутсайдерах Румыния, Венгрия, Хорватия и Словакия.



По параметру абсолютной цены на бензин Россия занимает второе место по дешевизне топлива после Казахстана. В РК за литр АИ-95 просят эквивалент 50,4 рубля, в России — в среднем 60,6 рубля. В Казахстане сейчас действует механизм госрегулирования стоимости топлива посредством предельных цен, но уже идёт обсуждение его отмены. На третьем месте — Белоруссия со стоимостью литра «девяносто пятого» 72,2 рубля. Самый дорогой бензин агентство зафиксировало в Дании — эквивалент 213 рублей. Что касается дизельного топлива, то оно дешевле всего в Европе, опять-таки, в России, Белоруссии и Казахстане.



Агентство отмечает также, что по итогам 2024 года цены на бензин выросли в 20 странах, а наиболее заметно он подорожал в Венгрии и Словении. С показателем 9,9% в число лидеров по росту цены вошла и Россия. В 11 странах рейтинга топливо слегка подешевело.



В августе прошлого года аналогичный рейтинг был составлен среди российских регионов. Наиболее доступным топливо оказалось для жителей ЯНАО, Москвы и Чукотки, сложнее всего с его приобретением в Ингушетии, Чечне и Дагестане.