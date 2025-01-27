Россия заняла 15 место среди стран Европы по доступности бензина

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Россия заняла 15-ю строчку в рейтинге доступности бензина для граждан среди стран Европы. По данным агентства "РИА Новости" Россия находится среди лидеров по абсолютным значениям цены как бензина АИ-95, так и дизельного топлива, но наиболее доступным горючее оказалось в Люксембурге.
Аналитики агентства составляют рейтинг, исходя из средней стоимости топлива в стране и средней зарплаты. Согласно этим параметрам, в Люксембурге, где относительно недорогой бензин сочетается с достаточно высокими доходами, на месячную зарплату можно приобрести 2731,4 литра топлива. Более двух тысяч литров бензина могут себе позволить также жители Великобритании, Австрии и Ирландии.
Показатель России — 1242,6 литра АИ-95. Наша страна находится в рейтинге на одну позицию ниже Испании, но строчкой выше Казахстана, который аналитики также относят к странам Европы. Замыкает рейтинг из 32 регионов Молдавия, где на месячную зарплату можно купить немногим более 520 литров бензина. Также в аутсайдерах Румыния, Венгрия, Хорватия и Словакия.
По параметру абсолютной цены на бензин Россия занимает второе место по дешевизне топлива после Казахстана. В РК за литр АИ-95 просят эквивалент 50,4 рубля, в России — в среднем 60,6 рубля. В Казахстане сейчас действует механизм госрегулирования стоимости топлива посредством предельных цен, но уже идёт обсуждение его отмены. На третьем месте — Белоруссия со стоимостью литра «девяносто пятого» 72,2 рубля. Самый дорогой бензин агентство зафиксировало в Дании — эквивалент 213 рублей. Что касается дизельного топлива, то оно дешевле всего в Европе, опять-таки, в России, Белоруссии и Казахстане.
Агентство отмечает также, что по итогам 2024 года цены на бензин выросли в 20 странах, а наиболее заметно он подорожал в Венгрии и Словении. С показателем 9,9% в число лидеров по росту цены вошла и Россия. В 11 странах рейтинга топливо слегка подешевело.
В августе прошлого года аналогичный рейтинг был составлен среди российских регионов. Наиболее доступным топливо оказалось для жителей ЯНАО, Москвы и Чукотки, сложнее всего с его приобретением в Ингушетии, Чечне и Дагестане.
Показатель России — 1242,6 литра АИ-95. Наша страна находится в рейтинге на одну позицию ниже Испании, но строчкой выше Казахстана, который аналитики также относят к странам Европы. Замыкает рейтинг из 32 регионов Молдавия, где на месячную зарплату можно купить немногим более 520 литров бензина. Также в аутсайдерах Румыния, Венгрия, Хорватия и Словакия.
По параметру абсолютной цены на бензин Россия занимает второе место по дешевизне топлива после Казахстана. В РК за литр АИ-95 просят эквивалент 50,4 рубля, в России — в среднем 60,6 рубля. В Казахстане сейчас действует механизм госрегулирования стоимости топлива посредством предельных цен, но уже идёт обсуждение его отмены. На третьем месте — Белоруссия со стоимостью литра «девяносто пятого» 72,2 рубля. Самый дорогой бензин агентство зафиксировало в Дании — эквивалент 213 рублей. Что касается дизельного топлива, то оно дешевле всего в Европе, опять-таки, в России, Белоруссии и Казахстане.
Агентство отмечает также, что по итогам 2024 года цены на бензин выросли в 20 странах, а наиболее заметно он подорожал в Венгрии и Словении. С показателем 9,9% в число лидеров по росту цены вошла и Россия. В 11 странах рейтинга топливо слегка подешевело.
В августе прошлого года аналогичный рейтинг был составлен среди российских регионов. Наиболее доступным топливо оказалось для жителей ЯНАО, Москвы и Чукотки, сложнее всего с его приобретением в Ингушетии, Чечне и Дагестане.
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Там на голланском, но таблица простая, и всё там понятно.
Собственно к чему это я? Согласно этой таблице, в год в Голландии получают в среднем 41557, или 3463 евро в месяц. Непонятно где они взяли эти цифры и для кого нужны эти сказки, но это п...здёж чистой воды. Я знаю сколько получают мои коллеги и многие знакомые. НИКТО из тех, кто работает по контракту, столько не получает. Вот просто никто!
Есть знакомые предприниматели, там ситуация другая, бывают доходы и выше, но они не всегда постоянные.
Поэтому если вся эта история с бензином базируется на подобной статистике, то в топку её.
Цена литра 95го в Англии 1.953 в евро.
Набираем среднюю получку в Англии за 2024 год. - 3266 в евро.
Делим одно на другое и....неужели автор баклан? Ну никак не получается более 2000 литров. 1674 литра. И это при средней получке рублях без малого 350.К
Показатель России 1242,6 но при получке, хрен с ним с враньём, в 75К. Не сходится....
И еще вопрос. Все эти цифры о зарплате берутся ДО вычета налога. Потому как в разных странах и у разных соц.слоёв налог разный. В том же Люксембурге максимальная налоговая ставка 42%. Средняя зарплата 5480 а вот минимальная 2570. Соответственно будет разная ставка налога...ну вы поняли.
Так себе цена. Раньше было повеселей.
ну просто берем кроссовер типа рав 4, уже средний расход не меньше 12 литров.
да кучу машин можно привести в пример.
вот и спрошаю, откуда вы взяли в своих расчетах 8 литров расхода?
Хвост ток свои траты на топливо озвучил.
вот и выходит, шо в расчетах его расход величина неизвестная, вот по каким признакам вы приняли ее за 8 литров, вот где вопрос.
Вы кушаете мясо, а вы капусту - в среднем все кушаем голубцы