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Россия заняла 15 место среди стран Европы по доступности бензина

Россия заняла 15 место среди стран Европы по доступности бензина

Автор:
27 января 2025 18:31
Сообщество : Автомир
Метки: Авто   Автовсячина   автомир   автомобили   бензин   машина   рейтинг   санкции   цены   
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Россия заняла 15-ю строчку в рейтинге доступности бензина для граждан среди стран Европы. По данным агентства "РИА Новости" Россия находится среди лидеров по абсолютным значениям цены как бензина АИ-95, так и дизельного топлива, но наиболее доступным горючее оказалось в Люксембурге.

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Метки: Авто   Автовсячина   автомир   автомобили   бензин   машина   рейтинг   санкции   цены   
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44  комментария
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21k
Kucher 4 часа назад
Ну, видимо в Люксембурге бОльшие залежи нефти, чем в России.
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60k
Элек Мек 20 минут назад
Так бывает когда газ и нефть завозные.
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1k
Владислав Грецов 38 минут назад
притом мы страна добывающая нефть...
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1k
Jay Freeman 55 минут назад
Решил проверить некоторые цифры и нашёл вот такую таблицу.
https://www.youngcapital.nl/carriere/salaris/gemiddeld-salaris/gemiddeld-salaris-per-landhttps://www.youngcapital.nl/carriere/salaris/gemiddeld-salaris/gemiddeld-salaris-per-land

Там на голланском, но таблица простая, и всё там понятно.
Собственно к чему это я? Согласно этой таблице, в год в Голландии получают в среднем 41557, или 3463 евро в месяц. Непонятно где они взяли эти цифры и для кого нужны эти сказки, но это п...здёж чистой воды. Я знаю сколько получают мои коллеги и многие знакомые. НИКТО из тех, кто работает по контракту, столько не получает. Вот просто никто!
Есть знакомые предприниматели, там ситуация другая, бывают доходы и выше, но они не всегда постоянные.

Поэтому если вся эта история с бензином базируется на подобной статистике, то в топку её.
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21k
Алекс Час назад
Заходим в гугл.
Цена литра 95го в Англии 1.953 в евро.
Набираем среднюю получку в Англии за 2024 год. - 3266 в евро.
Делим одно на другое и....неужели автор баклан? Ну никак не получается более 2000 литров. 1674 литра. И это при средней получке рублях без малого 350.К
Показатель России 1242,6 но при получке, хрен с ним с враньём, в 75К. Не сходится....

И еще вопрос. Все эти цифры о зарплате берутся ДО вычета налога. Потому как в разных странах и у разных соц.слоёв налог разный. В том же Люксембурге максимальная налоговая ставка 42%. Средняя зарплата 5480 а вот минимальная 2570. Соответственно будет разная ставка налога...ну вы поняли.
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1k
alex 2 часа назад
средняя зарплата в России от 74 до 86 тыс руб?
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3k
Dmitry Tarasov 2 часа назад
А есть хоть одна статистика с медианной зарплатой?
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516
Mil-ast 2 часа назад
В расчете стоимость бенза 60,6 рубля за литр и в среднем люди могут позволить себе 1242,6 литра, то средняя зарплата равна 75000 рублей в месяц. Что-то мне подсказывает такая зарплата в среднем может быть только в центральной части России. В регионах по 40 реальные средние зарплаты
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453
Vladimir Grishin Mil-ast 2 часа назад
Средняя зарплата-это как средняя температура по больнице.В морге сильно ниже 36 градусов....
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60k
Элек Мек 2 часа назад
Ясен пень,нефть то привозная.
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1k
Шэльмавье фон Шольценко 2 часа назад
Ein Liter Diesel kostet in Luxemburg zurzeit (27. Januar 2025) 1,527 Euro. Der Preis für einen Liter Ultimate Diesel von Aral“ liegt aktuell bei 1,657 Euro pro Liter.
Так себе цена. Раньше было повеселей.
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726
Андрей 3 часа назад
[мат]а..болы,у меня зарплата 45 и это для нашего города средне.А о их подсчётам все 56леть получают по 75к((. 1242х61 это на Лукойле.
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4k
iovan2011 3 часа назад
Это собянинская средняя зарплата, 160 000 руб.?
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64k
Андрей 3 часа назад
Всегда умиляют рейтинги в странах относительно средней зарплаты по сравнению с Россией, где каждая вторая ЗП серая, а каждая четвёртая чёрная )
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11k
Сергей 3 часа назад
Осталось определится на каком мы месте по средней зарплате и какая она средняя зарплата?
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503
Дмитрий 3 часа назад
Ничего удивительного, Люксембург крупнейшее нефтедобывающее государство, могут себе позволить.
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4k
Александр Шевченко 3 часа назад
А могли бы и первыми быть.
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7k
hhwost 3 часа назад
у меня на бензин 30к в месяц уходит - хз, много это или мало?
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30k
Влад 4 часа назад
Как уже задолбали "средние зарплаты". Эти параметры можно было применять при социализме, но сейчас, при разрыве в тысячи раз говорить о "средней зарплате" просто смешно.1242.6 литра по 60.6 это 75301 рубль. Я сегодня в МФЦ был, там на экранах реклама идет между вызовами, в самом МФЦ 30 000 предлагают, а это не плохая гос-организация. Посадить бы слуг народа на такую зарплату. Слышь, депутаты, а давайте законодательно ограничим разрыв в зарплатах скажем раз в 5? Хочет директор получать 500 000, значит последняя уборщица должна получать не менее 100000. Не можешь обеспечить людям достойную зарплату значит сам не заслужил.
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37k
Юр21 4 часа назад
Если бы в России была своя нефть мы бы вообще на первом месте были!
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Добрый Бабайка
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