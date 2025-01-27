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Моноколёсники выходят на новый уровень

Моноколёсники выходят на новый уровень

Автор:
27 января 2025 16:50
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   БЕЗ ДТП   Видео   автомир   автомобили   идиот   машина   моноколесо   
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Водитель из Сочи заметил на дороге удивительную картину в виде водителя моноколеса и его пассажира. Выглядит не очень устойчиво и совсем небезопасно.
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Метки: Авто   БЕЗ ДТП   Видео   автомир   автомобили   идиот   машина   моноколесо   
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19k
MarkovAlexandr 2 часа назад
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Stas 4 минуты назад
Я так понимаю, это тем, кому хватило денег на колесо от бмв, а в крови поведение бмв-летуна))))
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КВАДРО МАСТЕР 18 минут назад
это он своего пьяненького мужа везёт домой
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21k
a_komolow Полчаса назад
Очередные гомосеки!
Задавите их , кто- нибудь
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22k
anpetrof 39 минут назад
Это они в цирк едут новый номер показывать...
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5
Роман Васин 46 минут назад
Дебилы
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25k
alexis 56 минут назад
Моно рикша- доставим без пробок, обзорные экскурсии.
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3k
Deniss 57 минут назад
в больницy едyт
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turyst Час назад
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АнтонПолднев Час назад
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DuckTales 2 часа назад
Четко
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Дальнобой
  • Дата регистрации: 27.02.2023
  • 2400 постов (2425 в горячем)

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