Моноколёсники выходят на новый уровень

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Водитель из Сочи заметил на дороге удивительную картину в виде водителя моноколеса и его пассажира. Выглядит не очень устойчиво и совсем небезопасно.
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Метки: Авто БЕЗ ДТП Видео автомир автомобили идиот машина моноколесо
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