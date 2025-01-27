УАЗ показал, какой могла быть «буханка»

В представлении заводского художника Игоря Давыдова УАЗ-452 должен был сохранить однообъёмную компоновку, но обзавестись серьёзно переработанной внешностью. Судя по эскизам, дизайнер предполагал изменить облик «буханки» в соответствии с актуальными мировыми трендами, и не исключено, что черпал вдохновение в стилистике японских минивэнов наподобие Toyota Hiace того времени.



Микроавтобусы на изображениях отличаются друг от друга оформлением передней части, линиями остекления и решениями дверных проёмов, к примеру. При этом на одном из эскизов изображён двухобъёмный вэн с выраженным капотом. Такое решение УАЗ в своё время действительно опробовал на деле.



В конце 1990-х в Ульяновске создали опытную модель с индексом 3165, получившую название «Симба». Предполагалось, что она станет полноценной заменой семейству УАЗ-452, появившемуся ещё в 1965 году. «Симба», помимо другой компоновки и нового кузова, должен был получить ряд технических усовершенствований в шасси, позаимствованных у «Патриота», а также современную моторную гамму. Было построено несколько ходовых экземпляров разного предназначения, включая даже вариант с дизель-электрической силовой установкой, но запустить новинку в серию так и не удалось. Сейчас УАЗ продолжает производство модели 452, переименовав её в СГР («Старый грузовой ряд»).