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УАЗ показал, какой могла быть «буханка»

УАЗ показал, какой могла быть «буханка»

Автор:
27 января 2025 16:22
Сообщество : Автомир
Метки: Авто   Автовсячина   Буханка   УАЗ   автозавод   автомир   автомобили   машина   
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Ульяновский автозавод впервые опубликовал несколько изображений потенциального преемника знаменитой «буханки», внедорожного микроавтобуса УАЗ-450. Это поисковые эскизы, выполненные в первой половине 1990-х. Обнародованы они по случаю грядущего дня рождения модели: первые серийные экземпляры «буханки» сошли с конвейера в конце января 1958 года.
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Метки: Авто   Автовсячина   Буханка   УАЗ   автозавод   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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2k
DuckTales 2 часа назад
Да зачем ? Там сразу вышло хорошо
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4k
Хрюн 9 минут назад
Вот самое последнее что надо менять так это внешность. Даже в наше время буханка смотрится вполне аутентично. Доработки и модернизации требуют внутренности. Двигатель,коробка,трансмиссия,тормоза,электрика,замки,отделка салона,сиденья и тд и тп. Думаю на заводе об этом прекрасно знают. Видимо проще пилить бюджет рисуя картинки а не модернизировать производство.
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1k
saturn 12 минут назад
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−45
Kavpav18 19 минут назад
На первой картинке боковые, косые окна - неплохо так. На третьей передок.... ну, ничего так. Можно и подумать. Улучшить результат. А, вот на последнем фото, если оно ещё и в живую существует, то какого рожна это не бегает по улицам. Очень - очень достойно. Не перевелись ещё мастера на Руси и художники.
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2k
Agrippa Sferov 58 минут назад
Лондонское такси выпускалось таким, чтобы джентльменам было можно в нём ездить, не снимая цилиндров (шляпа такая, кто не знал). Цилиндров давно нет. Да и с джентльменами полная напряжёнка. А такси всё ездиет. Традиция, однако... У них - традиция, у нас - застой... Это другое...
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21k
Михаил Гривин Час назад
Показал - и продолжил производить буханку. Лет через 5 ещё раз покажет.
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15k
Доктор 2 часа назад
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15k
Доктор 2 часа назад
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12k
Роман 2 часа назад
Кстати минивен повышенной проходимости и комфортом повыше буханки возможно бы нашел свою нишу у нас.
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3k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Комментарий к фото
Очень даже неплохо. Приемлемо.
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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