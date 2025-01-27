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Сообщество Без кота и жизнь не та 3107 постов • 549 подписчиков подписаться
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Кот, который всегда хотел стать шпионом

Кот, который всегда хотел стать шпионом

Автор:
27 января 2025 13:01
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   
1843
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Этот домашний кот, похоже, считает себя шпионом. Питомец устроил слежку за своим соплеменником, а когда его засекали, делал вид, что ни при чем.

Кот прячется за своим собратом и внимательно наблюдает за ним. В какой-то момент котик так увлекается процессом, что не успевает придумать себе "алиби" и очень забавно отводит взгляд. Его попытки показать, что он ни при чем, вызывает улыбку.

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Метки: Видео   Прикол   Реакция   животные   кот   кошка   
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4  комментария
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9k
Андрей 4 часа назад
вообще то серый подраться хотел, шел за звездюлиной.
а бело серый поворачивался что бы посмотреть куда бить.
но в целом картинка так и выглядит как вы описали
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15k
DDR 3 часа назад
А что за напольное покрытие в помещении?
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60k
Парагвайский шпион 3 часа назад
А чё такие жирные??? Раскормили?
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