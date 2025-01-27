Кот, который всегда хотел стать шпионом

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Этот домашний кот, похоже, считает себя шпионом. Питомец устроил слежку за своим соплеменником, а когда его засекали, делал вид, что ни при чем.
Кот прячется за своим собратом и внимательно наблюдает за ним. В какой-то момент котик так увлекается процессом, что не успевает придумать себе "алиби" и очень забавно отводит взгляд. Его попытки показать, что он ни при чем, вызывает улыбку.
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а бело серый поворачивался что бы посмотреть куда бить.
но в целом картинка так и выглядит как вы описали