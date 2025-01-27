Британским полицейским запретили использовать фразы со словом «чёрный»

И порекомендовали силовикам говорить «беременный человек», вместо «беременной женщины».
В графствах Бедфордшир, Хартфордшир и Кембриджшир решили бороться с расизмом. И нашли «универсальное решение» - запретить силовикам произносить слово «чёрный».
Также им категорически не рекомендовали использовать фразы «чёрный список» (blacklist), «чёрная метка» (black mark) и «паршивая овца» (black sheep).
Документ предписывает, что подобные термины показывают определённые группы низшими или высшими по отношению к другим, - пишут СМИ.
Заодно правоохранителям посоветовали говорить «беременный человек», а не «беременная женщина». И называть пары не мужем и женой, а «партнёрами»*.
Ранее расовую дискриминацию в Англии обсуждали в ООН. В марте прошлого года там посетовали, что в Британии притесняют представителей этнических меньшинств.
Комитет обеспокоен сообщениями, указывающими на то, что расовое неравенство и дискриминационная практика в отношении цыган, лиц африканского происхождения и других групп меньшинств в основном остаются без внимания и кажутся усиливающимися, несмотря на некоторые позитивные меры, принятые государством.
В ООН посчитали, что британские полицейские этих людей притесняют и задерживают чаще других. А судьи относятся к задержанным предвзято, из-за этого происходит «чрезмерная представленность этнических меньшинств в местах лишения свободы».
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.
Источник:
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Говорите тогда: копчёный, трюфель, шоколадка, мавр, арап, сникерс, смоляной, испачканный, обсидановый, чумазый, южанин....
Ууххх, могуч русский язык!!!! )))
Шёл в центре Лондона, повсюду негры, азиаты, бабы в никабах, индусы, пакистанцы, хз, поляки, сербы, турки и прочая хрень. Х, где там англичане, эта страна уже давно не католическая, утопает в собственном говне.
Да еще ЛГБТ её добьет.
- Да, слушаю вас.
- Это сержант Симмонс, значок номер 45673, докладываю о совершении преступления на Даунинг стрит 34. Угон автомобиля марки Мерседес АМГ.
- Какого цвета был автомобиль, сержант?
- Простите, Центральная, не могу сказать.
- Есть ли подозреваемый?
- Их было двое.
- Мужчины, женщины или мужчина и женщина?
- Не могу сказать, Центральная
Сразу вспомнилось, как негры обвинили в расизме полицейскую собаку, которая находила у негров наркотики. Может быть «чрезмерная представленность этнических меньшинств в местах лишения свободы» объясняется не предвзятостью судей, а чрезмерной представленностью этнических меньшинств среди преступников?