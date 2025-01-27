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Британским полицейским запретили использовать фразы со словом «чёрный»

Британским полицейским запретили использовать фразы со словом «чёрный»

Автор:
27 января 2025 18:37
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   дискриминация   оон   полиция   силовики   
2887
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И порекомендовали силовикам говорить «беременный человек», вместо «беременной женщины».

В графствах Бедфордшир, Хартфордшир и Кембриджшир решили бороться с расизмом. И нашли «универсальное решение» - запретить силовикам произносить слово «чёрный».

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Также им категорически не рекомендовали использовать фразы «чёрный список» (blacklist), «чёрная метка» (black mark) и «паршивая овца» (black sheep).

Документ предписывает, что подобные термины показывают определённые группы низшими или высшими по отношению к другим, - пишут СМИ.

Заодно правоохранителям посоветовали говорить «беременный человек», а не «беременная женщина». И называть пары не мужем и женой, а «партнёрами»*.

Ранее расовую дискриминацию в Англии обсуждали в ООН. В марте прошлого года там посетовали, что в Британии притесняют представителей этнических меньшинств.

Комитет обеспокоен сообщениями, указывающими на то, что расовое неравенство и дискриминационная практика в отношении цыган, лиц африканского происхождения и других групп меньшинств в основном остаются без внимания и кажутся усиливающимися, несмотря на некоторые позитивные меры, принятые государством.

В ООН посчитали, что британские полицейские этих людей притесняют и задерживают чаще других. А судьи относятся к задержанным предвзято, из-за этого происходит «чрезмерная представленность этнических меньшинств в местах лишения свободы».

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ.

Источник:

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Метки: Англия   Великобритания   дискриминация   оон   полиция   силовики   
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61  комментарий
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svarog19692007 4 часа назад
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Ау 4 минуты назад
Толи ещё будет. Когда Трамп всю толерастию на запад выдавит
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9k
grigorenko vladislav Полчаса назад
Это тупое злобное упорство приведёт либо к социальной катастрофе, либо просто к смерти, причём массовой, и без разбора на этнические и любые другие группы. Здравый смысл заявит о себе в любом случае, но чем более упорно его отрицают, тем более жестоко он заставит себя признать.
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42k
russger 36 минут назад
А потом запретят чëрных арестовывать. А то развелось нацистов
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9k
Кистень 50 минут назад
Е.б.а.н.у.т.ы.е.
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49k
Notan Blaine Час назад
Можно было за них порадоваться, если бы подобное не происходило у нас.
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42k
Александр Час назад
нужно остановить этот очень темносветлый автомобиль....
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263
Ruger2245 Час назад
Был в аэропорту Хитроу. 1(один) белый работник. Остальные индусы и чёрные.
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8k
Pashuta Час назад
Запретили говорить чёрный?? Пффф.. )))
Говорите тогда: копчёный, трюфель, шоколадка, мавр, арап, сникерс, смоляной, испачканный, обсидановый, чумазый, южанин....
Ууххх, могуч русский язык!!!! )))
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2k
Бывалый Час назад
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12k
kaboza 2 часа назад
Норм, код преступления, потом описывает подозреваемого Color #000000, RGB (0, 0, 0)
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2k
Тимур 2 часа назад
Британия уже давно не Британия.
Шёл в центре Лондона, повсюду негры, азиаты, бабы в никабах, индусы, пакистанцы, хз, поляки, сербы, турки и прочая хрень. Х, где там англичане, эта страна уже давно не католическая, утопает в собственном говне.
Да еще ЛГБТ её добьет.
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3k
Timka 2 часа назад
Дебилы
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1k
Виктор 2 часа назад
Молодцы!!! Решили проблему!!! Теперь заживут! Что негры что цыгане, что эти в браке которые не знают кто из них кто
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3k
ЭлитныйСкуф 2 часа назад
- Алло, Центральная?
- Да, слушаю вас.
- Это сержант Симмонс, значок номер 45673, докладываю о совершении преступления на Даунинг стрит 34. Угон автомобиля марки Мерседес АМГ.
- Какого цвета был автомобиль, сержант?
- Простите, Центральная, не могу сказать.
- Есть ли подозреваемый?
- Их было двое.
- Мужчины, женщины или мужчина и женщина?
- Не могу сказать, Центральная
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33k
Aqueronte 2 часа назад
Наверное пора, там уже не исправить
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15k
Доктор 2 часа назад
Пейте без остановки напитки из афроголовки )))
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2
Sergejs Lesciks 2 часа назад
А я считаю, что это ещё больший расизм.
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1k
Анисимов Вадим 2 часа назад
Тёмно-коричневый.
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65k
Hitokiri 2 часа назад
Они конечно следуют этому когда колотят черножопую макаку дубинками.
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5k
Александр Долматов 3 часа назад
"А судьи относятся к задержанным предвзято, из-за этого происходит «чрезмерная представленность этнических меньшинств в местах лишения свободы»...
Сразу вспомнилось, как негры обвинили в расизме полицейскую собаку, которая находила у негров наркотики. Может быть «чрезмерная представленность этнических меньшинств в местах лишения свободы» объясняется не предвзятостью судей, а чрезмерной представленностью этнических меньшинств среди преступников?
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