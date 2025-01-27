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Пернатый хищник сам стал жертвой

Пернатый хищник сам стал жертвой

Автор:
27 января 2025 16:17
Сообщество : Животные
Метки: Видео   США   аллигатор   в мире   животные   орлан   
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Любители дикой природы, отдыхавшие на территории заповедника во Флориде, США, стали свидетелями нападения аллигатора на орлана.

Пернатый хищник, охотясь на рыбу, угодил в незавидное положение. Небольшой аллигатор настиг орлана возле берега и не оставил шансов на спасение.

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Метки: Видео   США   аллигатор   в мире   животные   орлан   
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99k
Херанука Паибалу Полчаса назад
нечего было лезть в воду
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70k
Алекс 8 минут назад
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26k
MrGod 10 минут назад
Птичку жалко
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Себастьян Перейра
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