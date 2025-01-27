Пернатый хищник сам стал жертвой

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Любители дикой природы, отдыхавшие на территории заповедника во Флориде, США, стали свидетелями нападения аллигатора на орлана.
Пернатый хищник, охотясь на рыбу, угодил в незавидное положение. Небольшой аллигатор настиг орлана возле берега и не оставил шансов на спасение.
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