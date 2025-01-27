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Так ведь и убить можно

Так ведь и убить можно

Автор:
27 января 2025 13:52
Сообщество : Аварии
Метки: Авто   Видео   ДТП   Нефтекамск   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   занос   машина   пешехода сбили   прицеп   
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23 января в Нефтекамске водитель автомобиля "Рено Сандеро" допустил занос прицепа, сбил им школьника и повредил припаркованный автомобиль.
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Метки: Авто   Видео   ДТП   Нефтекамск   аварии   авто аварии   автомир   автомобили   занос   машина   пешехода сбили   прицеп   
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15k
Доктор Час назад
Кретин ...
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6k
Aleks 3 часа назад
Веселая там атмосфера, в конце видео либо школьник либо доставщик гребет по снегу на двуколесном транспорте, он наверное будет на следующем видео через минуту.
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Vалѣнтиныч 3 часа назад
У пацана второй день рождения.
Остальным отмерится по ...
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Дальнобой
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