Так ведь и убить можно

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23 января в Нефтекамске водитель автомобиля "Рено Сандеро" допустил занос прицепа, сбил им школьника и повредил припаркованный автомобиль.
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Метки: Авто Видео ДТП Нефтекамск аварии авто аварии автомир автомобили занос машина пешехода сбили прицеп
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