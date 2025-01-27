В Петербурге пресекли очередной канал нелегальной миграции

Только за 2024 год ушлые предприниматели смогли легализовать более 900 приезжих.
В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции пресекли деятельность нескольких коммерческих организаций, которые занимались легализацией приезжих. Отмечается, что подозреваемые развернули свой бизнес в 2023 году и только за 2024-й успели легализовать 900 мигрантов.
Злоумышленники оформляли приезжим поддельные документы о недостоверном месте трудоустройства и проживания. За услуги по постановке на регистрационный учёт ушлые предприниматели брали по 35-40 тысяч рублей. При этом налоги и социальные выплаты на таких работников не платились.
«Предварительно установлено, что с 2023 года иностранцам и их работодателям предоставлялись услуги по оформлению фиктивных документов. В них указывали недостоверные сведения о местах трудоустройства и временного проживания мигрантов. При этом задействованные в криминальной схеме организации не исчисляли на граждан других государств налоги и социальные выплаты», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.
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Всего сотрудники полиции задержали для проверки на причастность к преступной схеме 16 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Как отмечают СМИ, организатором преступной схемы выступила владелица одной из фирм. Однако суд не стал отправлять её под арест, ограничившись мерой процессуального принуждения в виде запрета определенных действий.
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Отрубишь одну , новые вырастут. Прижигать нужно....
А можно всех таких накрыть?А можно всех чуркабесов с России выселить на их сраную родину?
Нет?
Конечно нет.
Дак а на кой х.у.й. это единичное видео?Типо мы боремся,но враг огромен?
надо привлекать как пособников террористов и за измену Родине