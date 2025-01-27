В Петербурге пресекли очередной канал нелегальной миграции

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции пресекли деятельность нескольких коммерческих организаций, которые занимались легализацией приезжих. Отмечается, что подозреваемые развернули свой бизнес в 2023 году и только за 2024-й успели легализовать 900 мигрантов.

Злоумышленники оформляли приезжим поддельные документы о недостоверном месте трудоустройства и проживания. За услуги по постановке на регистрационный учёт ушлые предприниматели брали по 35-40 тысяч рублей. При этом налоги и социальные выплаты на таких работников не платились.