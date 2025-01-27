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В Петербурге пресекли очередной канал нелегальной миграции

В Петербурге пресекли очередной канал нелегальной миграции

Автор:
27 января 2025 17:23
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   МВД   Санкт-Петербург   задержание   незаконная миграция   поддельные документы   
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Только за 2024 год ушлые предприниматели смогли легализовать более 900 приезжих.

В Санкт-Петербурге сотрудники экономической полиции пресекли деятельность нескольких коммерческих организаций, которые занимались легализацией приезжих. Отмечается, что подозреваемые развернули свой бизнес в 2023 году и только за 2024-й успели легализовать 900 мигрантов.


Злоумышленники оформляли приезжим поддельные документы о недостоверном месте трудоустройства и проживания. За услуги по постановке на регистрационный учёт ушлые предприниматели брали по 35-40 тысяч рублей. При этом налоги и социальные выплаты на таких работников не платились.



«Предварительно установлено, что с 2023 года иностранцам и их работодателям предоставлялись услуги по оформлению фиктивных документов. В них указывали недостоверные сведения о местах трудоустройства и временного проживания мигрантов. При этом задействованные в криминальной схеме организации не исчисляли на граждан других государств налоги и социальные выплаты», — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Всего сотрудники полиции задержали для проверки на причастность к преступной схеме 16 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору). Задержанным грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Как отмечают СМИ, организатором преступной схемы выступила владелица одной из фирм. Однако суд не стал отправлять её под арест, ограничившись мерой процессуального принуждения в виде запрета определенных действий.

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Метки: Видео   МВД   Санкт-Петербург   задержание   незаконная миграция   поддельные документы   
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6  комментариев
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1k
BARcyk Час назад
Без толку, "Лернейская гидра".
Отрубишь одну , новые вырастут. Прижигать нужно....
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31k
♣♂♠ Минуту назад
Депортация организаторов, их семей и родственников в обезьяностан, с пожизненным запретом на въезд в РФ. С полной конфискацией имущества. И по-хорошему, для тех, кто этим занимается должна быть возвращена смертная казнь.
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25k
ron 3 минуты назад
давайте уже начнём вешать, надоело мусолить на эту тему
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2k
Darki 9 минут назад
Как красиво,слов нет,шикарно,любо дорого смотреть.(Сарказм)
А можно всех таких накрыть?А можно всех чуркабесов с России выселить на их сраную родину?
Нет?
Конечно нет.
Дак а на кой х.у.й. это единичное видео?Типо мы боремся,но враг огромен?
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10k
Евгений 22 минуты назад
Таких продажных деятелей
надо привлекать как пособников террористов и за измену Родине
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34k
Serg2001 55 минут назад
Какие это нафиг "предприниматели"? Это люди, ведущие ради наживы подрывную деятельность в моей стране. Срока надо прибавлять.
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Burzum
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