Хитрый кот стащил креветку со стола

Кот похитил со стола хозяев вкусную жареную креветку и был таков.
Пушистый наглец из этого видео провернул молниеносную спецоперацию по захвату вкусной креветки. Дерзкий котофей, не испытывая ни малейшего намека на угрызения совести, схватил деликатес прямо со стола, демонстрируя чемпионский уровень воровских навыков.
Маленький хищник действовал хладнокровно, расчетливо и с абсолютной уверенностью в собственной непогрешимости. Похитив жареную креветку, усатый налетчик скрылся под столом со своей добычей, которую собирался жадно поглотить в самое ближайшее время. И даже присутствие свидетелей с видеокамерой не остановило бы бесстрашного похитителя морепродуктов от безмятежного наслаждения вкуснейшим трофеем.
Источник:
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Ну вы бы хоть подборку сделали из таких видео.
Вас реально прикалывает пилить пост с 5 секундным видео?
контрол Ц -- контрол В, не думай, быстрее и еще быстрее. %-)
Вот девиз большинства аффторов фишек да и других развлекалок.
Качество заставляет притормозить...