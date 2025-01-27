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Сообщество Без кота и жизнь не та 3104 поста • 549 подписчиков подписаться
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Хитрый кот стащил креветку со стола

Хитрый кот стащил креветку со стола

Автор:
27 января 2025 07:17
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Кража   Прикол   животные   кот   кошка   креветка   
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Кот похитил со стола хозяев вкусную жареную креветку и был таков.

Пушистый наглец из этого видео провернул молниеносную спецоперацию по захвату вкусной креветки. Дерзкий котофей, не испытывая ни малейшего намека на угрызения совести, схватил деликатес прямо со стола, демонстрируя чемпионский уровень воровских навыков.

Маленький хищник действовал хладнокровно, расчетливо и с абсолютной уверенностью в собственной непогрешимости. Похитив жареную креветку, усатый налетчик скрылся под столом со своей добычей, которую собирался жадно поглотить в самое ближайшее время. И даже присутствие свидетелей с видеокамерой не остановило бы бесстрашного похитителя морепродуктов от безмятежного наслаждения вкуснейшим трофеем.

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Метки: Видео   Кража   Прикол   животные   кот   кошка   креветка   
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7  комментариев
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1k
Глеб AZ Час назад
Опять Т9 исправила "оЪуевший" на "хитрый"!!
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2k
DuckTales 10 минут назад
Красавец
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14k
Злобный Полчаса назад
Без обид.
Ну вы бы хоть подборку сделали из таких видео.
Вас реально прикалывает пилить пост с 5 секундным видео?
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197
Евгений Злобный 13 минут назад
помнится были сайты чисто с короткими роликами подряд. надо поискать в рамблере название…
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5k
Enigma Kuutar 58 минут назад
темпура
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36k
Slonyash 2 часа назад
Ах ты воришка!
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4267 постов (4177 в горячем)

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