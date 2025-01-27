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В России сертифицировали дорожную камеру с шумомером

В России сертифицировали дорожную камеру с шумомером

Автор:
27 января 2025 19:40
Сообщество : Автомир
Метки: Авто   Автовсячина   ПДД   Штраф   автомир   автомобили   закон   камера   машина   
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Росстандарт выдал сертификат на новую дорожную камеру. Как пишет «КоммерсантЪ», она получила название «Эфир»: основное предназначение нового комплекса — замер уровня шума, который создают транспортные средства. Штраф за превышение установленного лимита, по данным издания, составит от 5 до 30 тысяч рублей, но когда санкция начнёт применяться, пока неизвестно.

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Метки: Авто   Автовсячина   ПДД   Штраф   автомир   автомобили   закон   камера   машина   
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6  комментариев
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2k
DuckTales 3 часа назад
Это прекрасно
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1k
Игорь 8 минут назад
Думаю что при штрафе в 10-20т.р. даже самые бездарные "гаишники" вооружённые гораздо более дешевыми техническими средствами - будут не менее эффективными и гораздо более результативными в конечном итоге.
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25k
Женя Час назад
Проедет такая перделка мимо камеры без номеров, нарушение зафиксировано, а выписать некому, а надо. Впарят мимо проезжающему законопослушному гражданину, и доказывай, что не верблюд.
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73k
turyst 2 часа назад
С одной стороны да, хорошо.

Но я представляю, сколько будет ложных штрафов из-за сложных условий в городе.
Куча переотражений звука, накладки...

Об этом сами создали этого комплекса по ящику говорили.
В лаборатории, отлично работает.
На пустой трассе - хорошо.
А в городе - никак.

Пока не упростят процедуру отмены несправедливых штрафов и не введут персональную ответственность тем, кто их наложил, будет просто новый побор.

___

Если что, я сам за тихий выхлоп.
Мне тоже не нравятся эти перделки громогласные.
Их место на спортивном треке, если уж так им это нравится.
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4k
Андерсен 2 часа назад
Маловато будет. Надо от 50 до 300 тыс., тогда быстро свои перделки приглушат
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46k
albedo 2 часа назад
Двумя руками ЗА!!!
Наконец то "спортсмены" с прогоревшими глушителями их починят.
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Добрый Бабайка
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