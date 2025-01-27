В России сертифицировали дорожную камеру с шумомером

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Росстандарт выдал сертификат на новую дорожную камеру. Как пишет «КоммерсантЪ», она получила название «Эфир»: основное предназначение нового комплекса — замер уровня шума, который создают транспортные средства. Штраф за превышение установленного лимита, по данным издания, составит от 5 до 30 тысяч рублей, но когда санкция начнёт применяться, пока неизвестно.
Комплекс «Эфир» оснащён видеомодулем и четырьмя направленными микрофонами, за счёт которых способен не только фиксировать повышенный шум, но и определять его источник. Прибор работает в диапазоне от 60 до 120 дБ. По данным издания, в России уже разработаны и другие комплексы аналогичного предназначения, но «Эфир» отличается повышенной точностью.
Столичные власти планируют в скором времени начать внедрение нового комплекса. На первом этапе «Эфир» будут использовать для мониторинга трафика и подбора оптимальных мест для установки таких камер. В будущем на основе данных «Эфира» автомобилистов и мотоциклистов начнут штрафовать — в первую очередь наказывать собираются транспорт с чрезмерно громкими выхлопами и музыкальными системами.
Столичные власти планируют в скором времени начать внедрение нового комплекса. На первом этапе «Эфир» будут использовать для мониторинга трафика и подбора оптимальных мест для установки таких камер. В будущем на основе данных «Эфира» автомобилистов и мотоциклистов начнут штрафовать — в первую очередь наказывать собираются транспорт с чрезмерно громкими выхлопами и музыкальными системами.
В то же время, как отмечает издание, чтобы начать применять санкции, их необходимо внести в КоАП, а для этого требуется официальное принятие поправок. Законопроект, устанавливающий штрафы, прошёл первое чтение ещё в 2023 году. Ожидается, что региональные власти смогут самостоятельно устанавливать предельный уровень шума для своей дорожной сети. В Москве соответствующий нормативный акт примут после утверждения поправок в КоАП.
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Метки: Авто Автовсячина ПДД Штраф автомир автомобили закон камера машина
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Но я представляю, сколько будет ложных штрафов из-за сложных условий в городе.
Куча переотражений звука, накладки...
Об этом сами создали этого комплекса по ящику говорили.
В лаборатории, отлично работает.
На пустой трассе - хорошо.
А в городе - никак.
Пока не упростят процедуру отмены несправедливых штрафов и не введут персональную ответственность тем, кто их наложил, будет просто новый побор.
___
Если что, я сам за тихий выхлоп.
Мне тоже не нравятся эти перделки громогласные.
Их место на спортивном треке, если уж так им это нравится.
Наконец то "спортсмены" с прогоревшими глушителями их починят.