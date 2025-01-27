В России сертифицировали дорожную камеру с шумомером

Комплекс «Эфир» оснащён видеомодулем и четырьмя направленными микрофонами, за счёт которых способен не только фиксировать повышенный шум, но и определять его источник. Прибор работает в диапазоне от 60 до 120 дБ. По данным издания, в России уже разработаны и другие комплексы аналогичного предназначения, но «Эфир» отличается повышенной точностью.



Столичные власти планируют в скором времени начать внедрение нового комплекса. На первом этапе «Эфир» будут использовать для мониторинга трафика и подбора оптимальных мест для установки таких камер. В будущем на основе данных «Эфира» автомобилистов и мотоциклистов начнут штрафовать — в первую очередь наказывать собираются транспорт с чрезмерно громкими выхлопами и музыкальными системами.