Безбилетник залил перцовым баллончиком женщину-контролера

В Москве мужчина брызнул из перцового баллончика контролеру в лицо, не желая платить штраф за безбилетный проезд. Теперь агрессивному зайцу светит уголовная статья.
Представитель Прокуратуры Москвы сообщает:
Ранее судимый мужчина не оплатил проезд в трамвае и, не желая быть привлеченным к административной ответственности, применил насилие к старшему инспектору-контролеру ГКУ г. Москвы «Организатор перевозок», выявившему правонарушение.
В ответ на законное требование представителя власти о предъявлении документов, подтверждающих факт оплаты проезда, распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо женщине.
Привлечение мужчины к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.
Источник:
- В Московском зоопарке у пары капибар родилась тройня
- В Южном Бутово козлы начали грабить птичьи кормушки
- В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями
- В Москве котёнок почти неделю просидел в вентиляционной шахте
- Он неуловим! В Москве целый день ловят лося, который бегает по столице
По камерам найдут за часы в любой точке.
Из за копеек поднял срок.