Безбилетник залил перцовым баллончиком женщину-контролера

Представитель Прокуратуры Москвы сообщает:

Ранее судимый мужчина не оплатил проезд в трамвае и, не желая быть привлеченным к административной ответственности, применил насилие к старшему инспектору-контролеру ГКУ г. Москвы «Организатор перевозок», выявившему правонарушение.

В ответ на законное требование представителя власти о предъявлении документов, подтверждающих факт оплаты проезда, распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо женщине.

Привлечение мужчины к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.