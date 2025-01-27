FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 9991 пост • 1108 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Безбилетник залил перцовым баллончиком женщину-контролера

Безбилетник залил перцовым баллончиком женщину-контролера

Автор:
27 января 2025 07:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   безбилетник   животные   контролер   перцовый баллончик   
1856
1
1

В Москве мужчина брызнул из перцового баллончика контролеру в лицо, не желая платить штраф за безбилетный проезд. Теперь агрессивному зайцу светит уголовная статья.

Представитель Прокуратуры Москвы сообщает:

Ранее судимый мужчина не оплатил проезд в трамвае и, не желая быть привлеченным к административной ответственности, применил насилие к старшему инспектору-контролеру ГКУ г. Москвы «Организатор перевозок», выявившему правонарушение.

В ответ на законное требование представителя власти о предъявлении документов, подтверждающих факт оплаты проезда, распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо женщине.

Привлечение мужчины к уголовной ответственности по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти) на контроле в Останкинской межрайонной прокуратуре.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Москва   безбилетник   животные   контролер   перцовый баллончик   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Правила

!!! Оскорбления в комментариях автора поста или собеседника. Комментарий скрывается из ленты, автору выписывается бан на неделю. Допускаются более свободные споры в ленте с политикой, но в доступных, не нарушающих УК РФ, пределах.

! Мат на картинке/в комментарии. Ваш комментарий будет скрыт. При злоупотреблении возможен бан.

! Флуд - дублирующиеся комментарии от одного и того же пользователя в разных постах, систематические ложные вызовы модераторов с помощью функции @moderator, необоснованные обращения в техническую поддержку сайта, комментарии не несущие смысловой нагрузки и состоящие из хаотичного набора букв. Санкции - предупреждение с дальнейшим баном при рецидиве.

! Публикация рекламных постов. Несогласованное размещение рекламного материала, влечет незамедлительную приостановку действий учетной записи пользователя.

! Публикация материала, запрещенного на территории РФ и преследуемого УК РФ. Незамедлительная приостановка действия учетной записи пользователя.

! Мультиаккаунты. Использование нескольких активных аккаунтов, принадлежащих одному пользователю (исключение - дополнительный аккаунт для обращения в тех. поддержку при блокировке основного аккаунта) запрещено. За нарушение предусмотрено отключение основного аккаунта с возможной дальнейшей блокировкой любого аккаунта от данного пользователя.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
46k
albedo 2 часа назад
Идиот.
По камерам найдут за часы в любой точке.
Из за копеек поднял срок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
12k
МихА 12 минут назад
придурок
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Алексей 14 минут назад
Вот на киче будут угорать когда туда крендель за безбилетный проезд заедет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
188k
parallax 24 минуты назад
Зима, холодно, а в тюрьме тепло, макароны д.ают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex Час назад
Теперь на зоне будет анально кого-то обслуживать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
517
Евгений Эдельштейн 2 часа назад
Скажите,а сколько стоит проезд в автобусе???? Это неподьемная сумма для жителей и гостей Столицы?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4267 постов (4177 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

693704



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Путин пообещал, что в российских вузах станет больше студентов из Таджикистана
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут депортированы из России
Родители детей, нежелательных для пребывания в РФ, получат тот же статус и будут...
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#интересно#кино#кошка#Мигрант#кадр#Реакция#сарказм
#животные#новости#ЧП#Юмор#подборка#полиция#Кража#Москва#Прикол#Китай
#в мире#Люди#кот#США#собака#отношения#Любовь#Россия#факты
Смотреть онлайн Смотреть онлайн Эколог объяснил причину нашествия змей в Москве Эколог объяснил причину нашествия змей в Москве В Южном Бутово козлы начали грабить птичьи кормушки В Южном Бутово козлы начали грабить птичьи кормушки В Московском зоопарке у пары капибар родилась тройня В Московском зоопарке у пары капибар родилась тройня Он неуловим! В Москве целый день ловят лося, который бегает по столице Он неуловим! В Москве целый день ловят лося, который бегает по столице В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями В Московском зоопарке умер медведь Диксон, спасённый в прошлом году с огнестрельными ранениями

На что жалуетесь?

Вернуться