В Петербурге задержали зачинщиков массовой драки у концертного зала

На этот раз оперативней Следкома отработали сотрудники центра «Э».
В Санкт-Петербурге задержали четверых участников пятничной драки у концертного зала «Гигант Холл». Как отмечает издание «Фонтанка», поиском и поимкой злоумышленников, напавших на подростков, почему-то занимались оперативники центра «Э». И это при том, что заявлений в полицию от пострадавших не поступало. Впервые кто-то опередил Следственный комитет, который, к слову, тоже начал своё расследование инцидента.
Задержанными оказались четверо парней от 16 до 19 лет, из которых, судя по всему, со временем могла выкристаллизоваться этническая банда (отсюда, возможно, и интерес со стороны борцов с экстремизмом). Только двое из задержанных оказались гражданами России. Это жители Дагестана 18 и 19 лет. Двое остальных — имеют гражданство Азербайджана и Таджикистана.
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Примечательно, что самый младший из гоп-компании, 16-летний азербайджанец, в 2024 году был арестован за покушение на убийство — подросток несколько раз пырнул сверстника ножом. Злые языки поговаривают (и надо думать, лгут), что после вмешательства диаспоры ему переквалифицировали статью на менее тяжкую. А затем самый гуманный суд по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью назначил азербайджанцу минимальное наказание в виде 6 месяцев заключения, хотя по второй части статьи ему грозило до 10 лет.
Однако на этот раз, есть надежда, что справедливость восторжествует и виновники понесут наказание по всей строгости закона. Сообщается, что петербургский главк Следкома возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Но очевидно, задержанные будут отвечать как минимум по второй части статьи, потому что преступление совершалось группой лиц. Более того, по данным местных СМИ, задержали ещё не всех, однако точное количество членов банды не называется.
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снова бьют пока не видят и лежачего!
снова диаспора...
снова извинения...
С*ка, одно и тоже каждый день... день сурка просто.... гнать всех на х*р вместе с диаспорой!!!
Опять чурки
Их уже пора расстреливать прям на улицах, иначе никак
Поздравляю Вас с прорывом дня блокады.....
Как неожиданно то!
Но, похоже, у представителей Средней Азии поведение считается нормальным именно вот в таком ключе...
После отсидки в родной кишлак без права возвращения!
Я не помню ни одной новости, где русские парни толпой отпинали местного в: Баку, Душанбе или Махачкале. А вот маструбеки творящие беспредел в городах России, мелькают в криминальных сводках каждый, КАЖДЫЙ! день.
Сколько ещё будем это терпеть, не пора ли выходить на улицы и требовать закрытия границ?
Пора, пора. Не забудьте согласовать митинг. Который вам разрешат провести где-нибудь за гаражами...И когда к вам придут интересанты, против кого вы и выступитите, то не забудьте заранее (сильно заранее) вызвать полицию. Иначе настучат вам безнаказанно по голове.
Можно поджимать хвост, можно его распускать. Ныне это не имеет никакого влияние на окружающие события. Более того, скажу, что ни революционным путем, ни эволюционным путем ситуация уже не разрешится. Да и зачем? Плохо живется? Голодаем? Нет. Так чего гоношиться? А эти приезжие? Поверь, я навидался их не мало. И на выезде, и в естественных местах обитания. Они понимают только силу, причем такую жесткую, чтобы кровь-кишки-распидарасило. Не мы, т.е. граждане, не государство такой силы уже не может противопоставить (тем более что пятая колонна у нас длиннее все остальных колонн). Так что лучше сидеть и кушать свою пайку.
Что они меняют?
Уже давно понятно что этот скот никогда не сожалеет о содеянном.
Просто не надо у нас их сажать,надо их отправлять туда где они появились,без 100% права на возврат в Россию.