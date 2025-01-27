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В Петербурге задержали зачинщиков массовой драки у концертного зала

В Петербурге задержали зачинщиков массовой драки у концертного зала

Автор:
27 января 2025 19:40
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   драка   задержание   конфликт   уголовное дело   
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На этот раз оперативней Следкома отработали сотрудники центра «Э».

В Санкт-Петербурге задержали четверых участников пятничной драки у концертного зала «Гигант Холл». Как отмечает издание «Фонтанка», поиском и поимкой злоумышленников, напавших на подростков, почему-то занимались оперативники центра «Э». И это при том, что заявлений в полицию от пострадавших не поступало. Впервые кто-то опередил Следственный комитет, который, к слову, тоже начал своё расследование инцидента.



Задержанными оказались четверо парней от 16 до 19 лет, из которых, судя по всему, со временем могла выкристаллизоваться этническая банда (отсюда, возможно, и интерес со стороны борцов с экстремизмом). Только двое из задержанных оказались гражданами России. Это жители Дагестана 18 и 19 лет. Двое остальных — имеют гражданство Азербайджана и Таджикистана.

Примечательно, что самый младший из гоп-компании, 16-летний азербайджанец, в 2024 году был арестован за покушение на убийство — подросток несколько раз пырнул сверстника ножом. Злые языки поговаривают (и надо думать, лгут), что после вмешательства диаспоры ему переквалифицировали статью на менее тяжкую. А затем самый гуманный суд по статье о нанесении тяжкого вреда здоровью назначил азербайджанцу минимальное наказание в виде 6 месяцев заключения, хотя по второй части статьи ему грозило до 10 лет.



Однако на этот раз, есть надежда, что справедливость восторжествует и виновники понесут наказание по всей строгости закона. Сообщается, что петербургский главк Следкома возбудил уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»). Но очевидно, задержанные будут отвечать как минимум по второй части статьи, потому что преступление совершалось группой лиц. Более того, по данным местных СМИ, задержали ещё не всех, однако точное количество членов банды не называется.

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   драка   задержание   конфликт   уголовное дело   
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39  комментариев
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391
Эл 3 часа назад
снова чурки...
снова бьют пока не видят и лежачего!
снова диаспора...
снова извинения...
С*ка, одно и тоже каждый день... день сурка просто.... гнать всех на х*р вместе с диаспорой!!!
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44k
Седой 8 минут назад
Когда уже лицензии выдавать начнут...
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50k
Игорь 11 минут назад
Им, и их родителям должна прицепом идти 282-я статья. Ах да, это же статья только для русских.
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5k
Андрей 13 минут назад
Можно я угадаю кто это был
Опять чурки
Их уже пора расстреливать прям на улицах, иначе никак
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60k
Элек Мек 14 минут назад
Как они з.а.е..б.а.л.и.....
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409
rr 23 минуты назад
Опять эта падаль
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60k
Элек Мек 23 минуты назад
Я х.у.е.е.ю,пора эти метастазы удалять на месте.
Поздравляю Вас с прорывом дня блокады.....
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12k
Сатанеев Полчаса назад
Красавчик, брови себе делает
Комплексует из-за моноброви, видимо

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1k
lafonten Полчаса назад
Опять сунарэфы...
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1k
Владислав Грецов 38 минут назад
опять ценные -иностранные....
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475
Евгений Бобр 56 минут назад
Трампа на них не хватает!
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21k
Алекс Час назад
Только двое из задержанных оказались гражданами России. Это жители Дагестана 18 и 19 лет. Двое остальных имеют гражданство Азербайджана и Таджикистана.

Как неожиданно то!
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8k
Василий Афиногенов 2 часа назад
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3k
дмитрий викторович 2 часа назад
На все эти блеенья, должен быть один ответ-НЕ ПРОЩАЕМ!!! Сиди по полной и без амнистий!
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14
Павел Андрианов 2 часа назад
нифига , скоро только ставки на черное , и никакое больше похоже
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1k
alex 2 часа назад
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22k
anpetrof 2 часа назад
А морду зачем замазывать? Обезьяну все должны знать в лицо! Ничего не имею против азербайджанцев, таджиков и прочих, если они ведут себя так, как положено всем нормальным людям.
Но, похоже, у представителей Средней Азии поведение считается нормальным именно вот в таком ключе...
После отсидки в родной кишлак без права возвращения!
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70k
Мойша 2 часа назад
Отсидка по максимуму. И депортация родственников с пожизненным запретом на въезд в Россию
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189k
parallax 2 часа назад
Уже писал на фишках, но повторюсь.
Я не помню ни одной новости, где русские парни толпой отпинали местного в: Баку, Душанбе или Махачкале. А вот маструбеки творящие беспредел в городах России, мелькают в криминальных сводках каждый, КАЖДЫЙ! день.
Сколько ещё будем это терпеть, не пора ли выходить на улицы и требовать закрытия границ?
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2k
Darki 3 часа назад
А зачем опять же эти извинения мусульманской свиньи?
Что они меняют?
Уже давно понятно что этот скот никогда не сожалеет о содеянном.
Просто не надо у нас их сажать,надо их отправлять туда где они появились,без 100% права на возврат в Россию.
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15k
Доктор 3 часа назад
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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