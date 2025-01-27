В Петербурге задержали зачинщиков массовой драки у концертного зала

В Санкт-Петербурге задержали четверых участников пятничной драки у концертного зала «Гигант Холл». Как отмечает издание «Фонтанка», поиском и поимкой злоумышленников, напавших на подростков, почему-то занимались оперативники центра «Э». И это при том, что заявлений в полицию от пострадавших не поступало. Впервые кто-то опередил Следственный комитет, который, к слову, тоже начал своё расследование инцидента.

Задержанными оказались четверо парней от 16 до 19 лет, из которых, судя по всему, со временем могла выкристаллизоваться этническая банда (отсюда, возможно, и интерес со стороны борцов с экстремизмом). Только двое из задержанных оказались гражданами России. Это жители Дагестана 18 и 19 лет. Двое остальных — имеют гражданство Азербайджана и Таджикистана.